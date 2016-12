L'histoire du Adelphi Theatre de Londres

•

L'Adelphi Theatre est une salle de spectacle de Londres situé sur le Strand à Westminster, un quartier historique du centre de la ville. Le théâtre s'est spécialisé dans la comédie et le théâtre musical au début du 20e siècle. Il reçoit aujourd'hui diverses productions, dont de nombreuses comédies musicales.

Il est classé Grade II au titre de la préservation historique, depuis le 1er décembre 1987

Remerciements à Rex Bunnett, historien de la comédie musicale, qui nous a ouvert sa discothèque aux trésors et prêté beaucoup de ses nombreux enregistrements que vous entendrez ce matin sur 42e rue.

Il est aussi l'auteur du site britannique sur l'actualité des comédies musicales : http://overtures.org.uk/

Jeu concours

Gagnez un voyage à Londres pour assister à une comédie musicale "Kinky Boots" actuellement à l'affiche au Adelphi theatre en écoutant "42e rue"

Du 20 mars au 10 avril, chaque dimanche 42e rue offre à ses auditeurs

deux voyages pour deux personnes à Londres pour assister à une comédie musicale. En partenariat avec la Société des Théatres de Londres et Eurostar

Kilian Donnelly est l'invité de 42e rue, il parlera de "Kinky Boots". Kilian Donnelly est nommé ce soir aux Lawrence Olivier Awards

Actualité à Londres

⇒ Exposition "[Curtain up](http://: http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/display-curtain-up/) " au Victoria et Albert Museum jusqu’au 31 aout 2016

⇒ Les Laurence Olivier Awards ce soir dimanche 3 avril à Londres fêtent leur 40 ans

Notre prochain Cabaret 42e rue

Concert privé avec la troupe de "L'Opéra de quat'sous" de Kurt Weill et Bertolt Brecht par Opera Eclaté dirigé par Olivier Desbordes

vec Anandha Seethanen, Eric Perez , Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Flore Boixel, Sarah Lazerges, Samuel Theis.

En direct et en public du studio 106 le dimanche 10 avril à 11h

pour réserver maisondelaradio.com

Programmation musicale

Album : Chicago, London cast 1997

Musique : John Kander, paroles : Fred Ebb

Ute Lemper : All That Jazz par

Label : BMG

Album : The Music Man, London cast

Paroles et musique : Meredith Willson

Van Johnson : Marian The Librarian

Label : Sepia Records

Album : "Mr Cinders", enregistrement de 1929 de Ellis, Gray Newman

Extrait du CD "Tea for two with Binnie Hale & Bobby Howes"

Binnie Hale : Spread a Little Happiness

Label : CY7

Album : "Mr Cinders"

Musique : Vivian Ellis et Richart Myers, revival 1983

Denis Lawson : Spread a Little Happiness

Label : Jay Records CDTER2 1069

Album : "Jessie Matthews : My heart stood still" extrait du film "Evergreen"

Musique : Richard Rodgers, paroles : Lorenz Hart

Jessie Matthews : Dancing On The Ceiling

Label : Pearl

Album : I went to a marvellous party/1928-1956

extrait de la revue "Words and music"

Paroles et musique : Noel Coward

Noel Coward : Mad About The Boy

Label : RETROSPECTIVE

Album : The Nymph Errant, enregistrement de 1989

Paroles et musique Cole Porter

Elisabeth Welch : "Solomon"

Label : EMI

Album : "Bless The Bride", original London cast, 1947

Musique : Vivian Ellis, paroles : A P Herbert

Georges Guetary et Lizbeth Webb : "This is My Lovely Day"

Label : Columbia

Album : "Marylin the legend"

Musique : Mort Garson, paroles : Jacques Wilson

Stephanie Lawrence : "That's why" extrait de la comédie musicale "Marylin the musical"

Label : Carlton

Album : Me And My Girl, London cast 1985

Musique : Noel Gay

Robert Lindsay et Emma Thompson : Me and my girl

Label : CDP 7 46393 2 Manhattan records

Album : Showboat, London cast 1971

Musique : Jerome Kern, paroles : Oscar Hammerstein

Cleo Laine : Can't help loving that man

Label : Editions Stanyan STZ107-2

Album : Kinky Boots, Original West End Cast of Kinky Boots London cast

Paroles et musique : Cyndi Lauper

Killian Donnelly : soul of a man

Label : Masterworks Broadway

Album : A little night music, London cast 1975

Paroles et musique Stephen Sondheim

Hermione Gingold : Liaison

Label : RCA

