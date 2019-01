L'actualité de la comédie musicale : "Chicago" de Kander et Ebb en concert

Nous recevons la troupe de Chicago, la comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, actuellement à l'affiche du théatre Mogador avec notamment Sofia Essaïdi, Carien Keizer, Jean-Luc Guizonne, Pierre Samuel, Sandrine Seubille, Alexandre Fogarty et l'orchestre dirigé par Dominique Trottein.

En direct du Carreau du Temple, 3 rue Perrée Paris 3e

Programmation musicale

Sofia Essaidi , Carien Keizer : Ouverture, Faut Qu'ca Jazz (All that jazz)

Carien Keizer, Pierre Samuel, Alexandre Fogarty : Petit chéri (Funny Honey)

Jean Luc Guizonne : Mon truc à moi (All i care)

Pierre Samuel : Monsieur Cellophane (Mr Cellophane)

Sandrine Seubille : Si tu donnes a mama (Good to mamma)

Jean Luc Guizonne : De la poudre aux yeux (Razzle dazzle)

Sandrine Seubille, Sofia Essaidi : Classe (Class)

Sofia Essaidi, Carien Kaizer : Honey rag, De nos jours (Charleston + Nowadays)

Chœurs : Rachel Valery, Mélina Mariale, Malory Pacevicius, Fleur Jagt, Marianne Orlowski, Emmanuelle Guelin, J-A. Dominguez Dominguez, Alexandre Bernot, Loïc Marchi, Clément Bernard Cabrel, Alex Frei, Vivien Letarnec, Léo Maindron

Musiciens : Claviers : Charlotte Gauthier, Benjamin Pras – Violon : Cyril Zarde – Trompette : Alexis Bourguignon, Rodolphe Millet, Christophe Gonnet, François Michels, François Chambert, Reeds : François Chambert, Jean-Pierre Solvès, Julien Duchet – Tuba : Jonas Real - Banjo/ Mandoline : Mathias Minquet – Percussions : Didier Guazzo

Direction : Dominique Trottein

Vidéos

L'actualité

Comédie musicale :

Chicago le musical de John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse au théâtre Mogador

25 rue de Mogador

75009 Paris

Prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 3 février : L'actualité de la comédie musicale en live : Concert privé avec la troupe de "Marry me a little" de Stephen Sondheim

Paris célèbre à nouveau le génial parolier et compositeur Stephen Sondheim à travers la création de cette pièce intimiste à deux acteurs qui reprennent à travers une intrigue de nombreux airs des comédies musicales de l'auteur : de "Follies" à "Anyone can whistle", de "A Funny thing happened on the way to the forum" à "A Little night music".

Marry Me a Little est présenté à partir du 30 janvier au Studio Marigny. Les deux artistes Kimy McLaren et Damian Thantrey interpréteront en direct du Carreau du Temple de nombreux extraits de cette comédie musicale créée off Broadway en 1980.

