Kurt Weill, de Berlin à Broadway. Première partie : de Berlin à Paris.

A l'occasion du 120e anniversaire de la naissance du compositeur, retour sur son parcours inédit, qui le place comme chainon manquant dans l'histoire du théâtre musical et de la comédie musicale entre George Gershwin et Leonard Bernstein.

A l’égal d’un Bernstein, et tout aussi érudit en composition et éduqué en musique classique, Kurt Weill se tourne pourtant vers la musique de théâtre de scène. Après plusieurs symphonies et concerto, il compose à Berlin le Songspiel Mahagonny, et l’Opéra de quat sous et poursuit sa collaboration avec Bertolt Brecht sur plusieurs ballets et opéras. Émigré à Paris puis aux Etats-Unis suite à l’avènement du nazisme, il compose ensuite de nombreuses comédies musicales avec de grands dramaturges américains. A l’occasion des 120 ans de la naissance du compositeur, retour sur ce parcours.

Regardez ces vidéos de spectacles complets

L'opéra de quat'sous de Kurt Weill en version française filmé par Georg Wilhelm Pabst en 1931

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny de Kurt Weill, dans la mise en scène audacieuse de Ivo Van Hove présenté au Festival d'Aix la saison dernière et à regarder en intégralité

Concert enregistré dans le cadre de l'émission "42e rue" le 30 octobre 2016 au studio 106 de la Maison de la Radio (Paris). Kurt Weill | "Die Dreigroschenoper" (L'Opéra de quat' sous) dans une mise en scène de Jean Lacornerie.

Prochain Cabaret 42e rue : « Normandie » de Paul Misraki par les Frivolités parisiennes

Dimanche 13 septembre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

Dans le huis-clos d’un luxueux paquebot, se tisse une joyeuse histoire où se côtoient un trio de milliardaires, des jeunes filles dans le vent, un pasteur, une amoureuse… et ce qui sera bientôt un tube immortel : Ça vaut mieux que d’attraper la Scarlatine. Henri Decoin et Paul Misraki nous livrent une comédie musicale nautique que Christophe Mirambeau accompagné de la bondissante troupe des Frivolités Parisiennes a orchestré avec fidélité et minutie. Normandie, son livret, ses lyrics d’André Hornez, et sa partition à mi-chemin entre le swing et l’héritage d’André Message

Avec les 17 musiciens de l’orchestre des Frivolités Parisiennes et ses 10 chanteurs. En présence de Christophe Misrachi, le fils de Paul Misraki, et de Christophe Mirambeau, metteur en scène de l’œuvre et Benjamin El Arbi, cofondateur des Frivolités Parisiennes.

Retrouvez les le 26 sept 2020 au Palais des beaux-arts de Charleroi, les 1 et 2 oct 2020 à la Maison de la Culture d’Amiens, 11 oct 2020 au Théâtre municipal du Havre, 13 au 16 oct 2020 au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet

En savoir plus sur les Frivolités parisiennes :ICI

Réservation ICI sur maison de la radio

