Judy Garland : Faces cachées, avec Lawrence Schulman

Lawrence Schulman, fin connaisseur de Judy Garland, a eu accès à des enregistrements inédits et rares de la star, regroupés dans le coffret Lost tracks chez Decca Records.

•

La version intégrale de la chanson, "Lose That Long Face," sera diffusée en première mondiale lors de cette émission 42e rue sur Judy Garland. Le film qui va avec cette musique inédite existe, a été synchronisé avec le disque de "Lose That Long Face:

Judy Garland est considérée par l'American Film Institute comme la huitième meilleure actrice de légende du cinéma. Elle est aussi la mère de la chanteuse et actrice Liza Minnelli.

•

Actualité

Le CD : Judy Garland sings Harold Arlen

L'album sort vendredi 12 février.

•

•

Notre prochain Cabaret 42e rue

Sera enregistré le jeudi 10 mars à 19h au studio 106 pour réserver

maisondelaradio.com

Nous serons en compagnie de la chanteuse américaine Liz Callaway de passage à Paris pour son concert AMERICAN DREAMS avec l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie sous la direction de David Charles Abell le Paris le 13 mars. Pour l’accompagner à ce cabaret 42e rue, la pianiste Charlotte Gauthier. •

•

La violoniste Marianne Rivière, présidente de l'Orchestre Pasdeloup sera aussi notre invitée pour nous parler de la passion de l'Orchestre à jouer le répertoire de la comédie musicale.

Programmation musicale

Singin’ in the Rain – enregistré le 10/9/40, MGM, Little Nellie Kelly

Paroles : Arthur Freed - Musique: Nacio Herb Brown

Blue Butterfly – Vitaphone – A Holiday in Storyland – 1929

Paroles: Johnny Tucker - Musique: Joe Schuster

Album : Judy Garland the lost tracks

Bill, extrait de Show Boat– enregistré le 29/3/35, Démo Decca, Ethel Gumm - piano

Paroles: Oscar Hammerstein II - Musique: Jerome Kern

It’s Love I’m After – enregistré le ?/8/36, 20th Century Fox, Pigskin Parade

Paroles: Mitchell - Musique: Lew Pollack

Sunshowers – enregistré le 11/9/37, MGM, outtake, Thoroughbreds Don't Cry

Paroles: Arthur Freed - Musique: Nacio Herb Brown

Comes Love extrait de Yokel Boy– émission radiophonique du 16/12/39, ouverture de l’Arrowhead Springs Hotel

Paroles: Lew Brown and Charles Tobias - Musique: Sam H. Stept

My Ship extrait de Lady in the Dark – émission radiophonique du 16/2/53, Lux Radio Theatre

Paroles: Ira Gershwin - Musique: Kurt Weill

I Love Paris/April in Paris – enregistré à l’Olympia, Paris le 28/10/60

Paroles et musique: Cole Porter - Paroles: Edgar Yipsel « Yip »Harburg ; Musique: Vernon Duke

By Myself – enregistré le 9/5/62, I Could Go On Singing

de Arthur Schwartz et Howard Dietz

I’ll Plant My Own Tree – enregistré le 27/3/67, Valley of the Dolls, 20th Century Fox, outtake inédit sur CD

Paroles: Dory Previn - Musique: André Previn

De la collection de Lawrence Schulman

What Now My Love? – enregistré au Palace, New York, le 31/7/67, inédit sur CD

Paroles française : Pierre Delanoë - Musique : Gilbert Bécaud Paroles anglaise : Carl Sigman

•

•

Judy Garland actrice et chanteuse américaine est née le 10 juin 1922 à Grand Rapids dans le Minnesota et décédée le 22 juin 1969 à Londres.

Un musée lui est consacré dans sa ville natale Grand Rapids.

Ailleurs sur le web