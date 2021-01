Judy et Frank, le concert hommage inédit

Bonne année ! Pour débuter 2021 du bon pied, 42e rue, c’est devenu une tradition, vous offre un concert inédit. Une célébration de deux des plus belles voix du 20ème siècle : Judy Garland et Frank Sinatra.

Concert donné au Chichester Festival Theatre avec Louise Dearman et Graham Bickley. Le BBC Concert Orchestra est dirigé par Richard Balcombe. Avec des extraits de comédies musicales qu’ils ont interprétés : Le chant du Missouri, On The Town, Une étoile est née, Can Can…

Revivez la grande soirée « 42e rue fait son show coûte que coûte ! »

Lundi 14 décembre, en pleine crise sanitaire, Laurent Valière soutenait plus que jamais la comédie musicale et invitait les acteurs du théâtre musical en France à se produire au studio 104 de Radio France. 2h30 de soirée exceptionnelle avec une création signée Agnès Jaoui et Alexis Pivot (commande France Musique/SACD), dix avant-premières et d’autres surprises. Profitez de la soirée dans son intégralité.

La programmation musicale

Arrangement de Richard Balcombe

Ouverture

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Can-Can (1960)

Musique et paroles : Cole Porter

Graham Bickley, Louise Dearman : The Rythm's Alright With Me : medley de I Got Rythm (George et Ira Gershwin) et It's Alright With Me (Cole Porter)

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Three Coins in the Fountain (1954)

Musique et paroles : Julie Styne, Sammy Cahn

Graham Bickley : Three Coins in the Fountain

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

The Harvey Girls (1946)

Musique : Harry Warren - Paroles : Johnny Mercer

Louise Dearman : Opening : On the Atcheson, Topeka and the Santa Fe

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Le Chant du Missouri (1944)

Musique : Hugh Martin - Paroles : Ralph Blane

Louise Dearman : Opening : The Boy Next Door

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

On the Town (1944)

Musique : Leonard Bernstein - Paroles : Betty Comden, Adolph Green

Louise Dearman, Graham Bickley : Come To My Place

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Le Chant du Missouri (1944)

Musique : Hugh Martin - Paroles : Ralph Blane

Louise Dearman : The Trolley Song

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Le Magicien d'Oz (1939)

Musique : Harold Arlen - Paroles : Yip Harburg, arr. William Bolcom

Louise Dearman : Somewhere Over the Rainbow

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Can-Can (1960)

Musique : Cole Porter

Adam et Eve

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Pal Joey (1940)

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Lorenz Hart

Graham Bickley : I Could Write a Book

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Easter Parade (1948)

Musique et paroles : Irving Berlin

Graham Bickley, Louise Dearman : A Couple of Swells

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Une étoile est née (1954)

Musique : Harold Arlen - Paroles : Ira Gershwin

Louise Dearman : The Man That Got Away

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra

Summerstock (1950)

Musique : Harold Arlen - Paroles : Ted Koehler

Louise Dearman : Get Happy

Richard Balcombe, BBC Concert Orchestra