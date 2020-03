Joyeux Anniversaire , Stephen Sondheim ! "Company" en concert

Nous ne pouvons aujourd'hui 22 mars fêter dignement comme prévu les 90 ans de celui qui est considéré comme le Dieu vivant de Broadway. Alors nous le célébrons en rediffusant notre "Cabaret 42e rue" au cours duquel nous avons proposé sa comédie musicale "Company" en version française.

En 1970, Stephen Sondheim donne naissance avec le producteur Harold Prince et le dramaturge George Furth une comédie musicale contemporaine sur un sujet de société. Un homme de 35 ans férocement célibataire que ses amis souhaitent voir se marier. La partition aux accents brésiliens est drole, faite de petites saynettes et de scènes de vie en musique. Company n'a jamais été monté en France, contrairement à "Sweeney Todd", "Follies", "Sunday in the park with George", "Passion" ou "Into the woods". Nous avons proposé à Stéphane Laporte qui a adapté toutes les chansons en français de proposer ces chansons en concert. L'émission a eu lieu en direct au studio 106 de Radio France le 18 juin 2017.

Regardez 42e rue !

Retrouvez en vidéo tous les airs interprétés en direct dans l'émission ce dimanche matin.

Pour les "fans" de Stephen Sondheim : http://www.sondheimguide.com

"Company", créé en 1970, est réputée pour être la "première comédie musicale concept" de l'histoire de Broadway. Elle suit les aventures d'un quadragénaire que tous ses amis poussent à se marier.

Documentaire de 1970 sur l'enregistrement de l'album de Company

Elaine Stritch dans Company

Intégralité du spectacle avec le New York Philharmonic Orchestra et Neil Patrick Harris

Programmation musicale

, © Dimitri Scapolan

Company - paroles et musique Stephen Sondheim, adaptation française Stéphane Laporte

Directeur musical Thierry Boulanger

Cathy Arondel : Ces petits riens qu'on fait tous les deux (The little things we do together)

, © Dimitri Scapolan

Les Coquettes : Tu pourrais me rendre dingue (you could drive a person crazy)

, © Dimitri Scapolan

Gaétan Borg : Marions nous mais pas trop (Marry me a little)

, © Dimitri Scapolan

Claire Pérot : Un autre flot de gens (another hundred people)

, © Dimitri Scapolan

Angélique Rivoux, Isa Fleur, Olivier Breitman : Personne ne se marie (geting married today)

, © Dimitri Scapolan

Gaétan Borg et Vanessa Cahiol : Barcelona

, © Dimitri Scapolan

Valérie Zaccomer : Aux dames qui brunchent (the ladies who lunch)

, © Dimitri Scapolan

Gaétan Borg : Being alive (vo)

Avec notre partenaire

REGARD EN COULISSE