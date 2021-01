Jonathan Larson, 25 ans après

Le 25/01/1996, Jonathan Larson disparaissait la veille de la 1e de sa comédie musicale Rent. Il ne pourra obtenir ce qu’il cherchait ardemment : vivre de sa passion pour le théâtre musical. Prix Pulitzer posthume, il était homme-orchestre : auteur, parolier, compositeur, chanteur, metteur en scène.

Jonathan Larson est né le 4 février 1960 aux Etats-Unis, Il était un compositeur et dramaturge américain reconnu pour avoir exploré les problèmes sociaux du multiculturalisme, de la toxicomanie et de l'homophobie dans son travail. Ces thèmes se retrouveront dans ses œuvres comme Rent et Tick, Tick ... Boom!

Stephen Sondheim a été parmi les compositeurs qui l’a influencé

Jonathan Larson en 5 vidéos

Superbia (1985) dont est extrait cette chanson : « Another day »

Tick, Tick... Boom! (1990) produit pour la première fois en 2001

Dans Tick, Tick... Boom!, Jonathan Larson rend hommage à Stephen Sondheim, l’une de ses inspirations dans cette adaptation de Sunday. Jonathan Larson est ici au piano

Rent (1996) extrait du film de 2005

Un reportage lors de la création de Rent à Broadway

Album

The Jonathan Larson Project produit par Jennifer Ashley Tepper

Invitée

, © Getty / Daniel Zuchnik/WireImage

Jennifer Ashley Tepper a longuement étudié les archives de Jonathan Larson conservées à la Bibliothèque du Congrès Américain à Washington. Elle a produit un spectacle intitulé « The Jonathan Larson project » et un album autour de titres méconnus de l’auteur compositeur. Nous l’avons rencontrée à New York.

A revoir

Jonathan Larson : Rent : Seasons of love (Ensemble Catastrophe)

Prochain Cabaret 42 rue : The Music Man de Meredith Willson, dimanche 28 février en direct du Carreau du Temple (Paris)

Avec les voix de Jacques Verzier, Pierre Héritier, Cloé Horry, Grégoire Mour, Benoît Rameau, Pierre Héritier, Louis de Lavignère accompagnées par le pianiste Grégory Kirche

Jean Lacornerie, metteur en scène

The Music Man raconte l’histoire d’un escroc, Harold Hild, qui parcourt les petites villes des États-Unis pour vendre un nouveau concept de « système de pensée » qui permettrait de jouer de la musique sans apprendre. (Opéra de Lyon et Théâtre de la Croix-Rousse).

