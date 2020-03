Jerry Herman, une vie de théâtre musical

Hello Dolly, La Cage aux Folles version Broadway et son hymne « I am what I am », La Folle de Chaillot en comédie musicale, Mame… Jerry Herman était avec Stephen Sondheim - son meilleur ennemi - l’autre grand auteur de Broadway. Il a disparu jeudi 26 décembre à l’âge de 88 ans.

C'était un signe. En 1963, alors que les Beatles étaient n°1 au hit-parade et que le rock avait définitivement remplacé Broadway et ses chansons dans le cœur du grand public, une chanson de comédie musicale traditionnelle bouscule tout. Louis Armstrong reprend Hello Dolly, la chanson titre de la comédie musicale de Jerry Herman, et détrône les Beatles. La chanson a connu depuis plus de 350 enregistrements dans 22 langues. Elle illustre la musique de cet auteur-compositeur autodidacte qui ne connaissait pas le solfège mais savait jouer au piano n'importe quel morceau de comédie musicale qu'il avait aimé. Jerry Herman est décédé le lendemain de Noël, le 26 décembre 2019, il avait 88 ans, et on peut dire qu'avec sa disparition, c'est toute une époque de Broadway et une énorme page de la comédie musicale qui se tourne. A son actif, une dizaine de comédies musicales qui illustrent son tempérament vigoureusement optimiste, son envie que le public sorte d'un spectacle avec un air en tête, ce qui l'a longtemps mis en opposition avec un auteur-compositeur plus sophistiqué de sa génération : Stephen Sondheim.

Si j'avais eu le choix entre devenir l'auteur-compositeur le plus brillant ou être un simple auteur-compositeur de mélodies, j'aurais vraiment choisi le deuxième choix.

Jerry Herman dans 42e rue:

Vidéo

"Bosom Buddies" extrait de Mame par Florence Pelly et Sylvie Bergé

"It only takes a moment" extrait de Hello Dolly par Laurent Naouri

"Une touche de mascara" extrait de La cage aux folles par Vincent Gillieron (voix) et Simon Froget Legendre (piano)

Jerry Herman aux Tony Awards

