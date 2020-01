Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

C'était un signe. En 1963, alors que les Beatles étaient n°1 au hit-parade et que le rock avait définitivement remplacé Broadway et se chansons dans le coeur du grand public, une chanson de comédie musicale traditionnelle bouscule tout. Louis Armstrong reprend Hello Dolly, la chanson titre de la comédie musicale de Jerry Herman, et détrône les Beatles. La chanson a connu depuis plus de 350 enregistrements dans 22 langues. Elle illustre la musique de cet auteur-compositeur autodidacte qui ne connaissait pas le solfège mais savait jouer au piano n'importe quel morceau de comédie musicale qu'il avait aimé. Jerry Herman est décédé le lendemain de Noël, le 26 décembre 2019, il avait 88 ans, et on peut dire qu'avec sa disparition, c'est toute une époque de Broadway et une énorme page de la comédie musicale qui se tournbe. A son actif, une dizaine de comédies musicales qui illustrent son tempérament vigoureusement optimiste, son envie que le public sorte d'un spectacle avec un air en tête, ce qui l'a longtemps mis en opposition avec un auteur-compositeur plus sophistiqué de sa génération : Stephen Sondheim.

Si j'avais eu le choix entre devenir l'auteur-compositeur le plus briallant ou être un simple auteur-compositeur de mélodies, j'aurais vraiment choisi le deuxième choix.

Jerry Herman dans 42e rue:

"Bosom Buddies" extrait de Mame par Florence Pelly et Sylvie Bergé

"It only takes a moment" extrait de Hello Dolly par Laurent Naouri

"Une touche de mascara" extrait de La cage aux folles par Vincent Gillieron (voix) et Simon Froget Legendre (piano)

Prochain Cabaret 42e rue : Pajama Game

Dimanche 26 janvier 2020 au Carreau du Temple

The Pajama Game est une comédie musicale sociale à succès des années 50 produite par Harold Prince, le producteur de West Side Story et de Un violon sur le toit. Cette œuvre de Richard Adler et Jerry Ross est montée pour la première fois en France. Après une création au Théâtre de la Croix Rousse à Lyon, la production tourne à travers la France.

Nous recevrons pour un concert exclusif la troupe au complet : Dalia Constantin, Marianne Devos, Marie Glorieux, Vincent Heden, Pierre Lecomte, Mathilde Lemonnier, Alexis Mériaux, Amélie Munier, Zacharie Saal, Cloé Horry, Sébastien Jaudo et son metteur en scène Jean Lacornerie.

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr. (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

