Autour de West Side Story (1) : Jerome Robbins, le super metteur en scène de Broadway

LA GRANDE AFFICHE

, © Getty / Jack Mitchell/Getty Images

Jerome Robbins

PROCHAIN CABARET 42e RUE

Enregistrement vendredi 17 novembre au studio 106 à 20h

Avec comme invité Michel Legrand pour le 50 ans de Demoiselles de Rochefort

Réservations à partir le 27 octobre sur Maison de la Radio

PLACE A GAGNER

Séance Ciné-club, Grands classique de la comédies musicales au cinéma Nouvel Odéon (6 rue de l'école de médecine 75006 Paris)

Dimanche 29 octobre à 11h WEST SIDE STORY

Dimanche 26 novembre à 11h SINGIN' IN THE RAIN

Invitations pour la séance du 29 octobre à 11h "West Side Story"

Pour jouer nous écrire à partir de dimanche 22/10 à 11h30

"cliquer" sur CONTACTER-NOUS il vous suffit ensuite de laisser votre nom et surtout votre adresse

ACTUALITE

AU BAL BLOMET 33 rue Blomet 75015 Paris

27 octobre, 24 novembre et 29 décembre 2017 à 20h30

Oh Là Là!

Isabelle Georges et ses fabuleux musiciens

Avec sa voix suave et sa manière théâtrale d’interpréter les chansons, elle nous emmène dans un voyage passionné où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, Cole Porter et Nino Rota.

Accompagnée de son complice de toujours Frederik Steenbrink et de quatre musiciens ‘touche-à-tout de génie’, elle nous raconte des histoires d’amour, de survie et de rêve pour composer un véritable tour de chant tendre et déjanté.

Un mélange imbattable de jazz, de cabaret et de pop dans la pure tradition du Music-Hall français.

FEU DE LA RAMPE (Paris)

tous les mardi à 20h

Passage en revue

avec Estelle Danière et Patrick Laviosa (piano)

Musiques de Yeston, Gainsbourg, Béart, Nougaro, Ferrat, Kosma, Weill, Sondheim…Prenant comme point de départ son étonnant passé de meneuse de revue aux Folies Bergère, Estelle Daniere nous convie dans les coulisses de sa vie de femme et d’artiste. Entre drôlerie, émotion et tendresse, elle évoque aussi bien le directeur d’un théâtre à l’humour ravageur, que sa mère chanteuse et tragédienne à ses heures, son amour pour un danseur polonais musclé, une grand- mère trompe-la- mort, ou encore la périlleuse descente d’escalier et les douches mixtes du mythique établissement

SUIVEZ-NOUS SUR

facebook et Twitter #42rue

PROGRAMMATION MUSICALE

Jerome Robbins' Broadway

Debbie Shapiroa (comédie musicale Miss Liberty et Call me madam) : Mr Monotony

(comédie musicale Miss Liberty et Call me madam) : Mr Monotony dance

Bernstein dirige Bernstein: Sérénade, Fancy free

Fancy free : V.Compétition scène

Orchestre Philharmonique d'Israel

On the town

Musique : Leonard Berstein

Frederica Von Stade (Claire) Tyle Daly (Hildy) Kurt Ollmann (Chip) David Garrison (Ozzie) : Ya got me (Acte II) Hildy Ozzie Claire Chip

Orchestre Symphonique De Londres

Direction : Michael Tilson-Thomas

Jerome Robbins' Broadway

Charleston (comédie musicale Billion dollar baby)

On a sunday by the sea (comédie musicale High button shoes)

Look ma I'm dancin'

Musique : Hugh Martin

Harold Lang : Gotta dance

Two's company

Musique : Vernon Duke

Bette Davis Bill Callahan Peter Kelley Deborah Remsen Hiram Sherman Ellen Hanley Sue Hight : Roundabout

The king and I (OBC)

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein

Christophe Lee, Valérie Masterson : Getting to know you

BO Peter Pan

Mary Martin : I'm Flying

Direction : Jerome Robbins

Le forum en folie (A funny thing happened on the way to the forum)

Musique : Stephen Sondheim

Zero Mostel Hal Hastings Eddie Phillips David Evans Ruth Kobart : Comedy tonight

Jerome Robbins' Broadway

Susann Fletcher Jason Alexander : Sunrise sunset wedding dance (comédie musicale Fiddler on the roof)