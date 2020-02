Jean-Michel Ribes programme 42e rue

Directeur du Théâtre du Rond-point depuis 2001, Jean Michel Ribes a contribué à faire émerger un théâtre qui mélange texte et musique, signé Alfredo Arias, Pierre Notte et Pierre Guillois. De Palace à René L’Enervé, il a créé des pièces qui se mettent souvent à chanter.

C’est un provocateur, un artiste né, un directeur de théâtre, un auteur et un metteur en scène qui a dès ses débuts intégré la musique et les chansons à ses œuvres. Depuis 2001 il ouvre grand les portes de son Théâtre du Rond-Point aux auteurs vivants. Et comme lui, certains n’hésitent pas à proposer des spectacles hybrides joués et chantés, comme Pierre Guillois, Alfredo Arias, Pierre Notte, ou encore Christian Siméon et Jean Luc Revol.

C’est peut-être parce qu’il a comme Jérôme Savary aimé bannir les barrières et s’est rangé dès ses débuts sous la bannière du dadaïsme en proposant avec Roland Topor des spectacles où l’absurde prenait l’avantage.

Il a aussi bien mis en scène les brèves de comptoirs de Jean Marie Gourio, que des ouvrages lyriques de Jacques Offenbach. La musique est dans son théâtre, et aussi dans ses émissions de télévision lorsqu’il créait Palace avec Jean-Marie Gourio, François Morel, François Rollin, Topor, Jean-Luc Trottignon, Willem et Georges Wollinski. Jean Michel Ribes vient de faire paraître une somme aux éditions acte sud Issue de secours écrit avec Fabienne Pascaud qui rassemble tous vos spectacles depuis vos débuts au théâtre de Plaisance auprès de Copi, Savary, Topor.

Bibliographie

Issue de secours, fruit d'une collaboration avec Fabienne Pascaud, ce livre biographique retrace l'ensemble du parcours de Jean-Michel Ribes, à travers grand nombre de documents (photos, maquettes, dessins etc).

Edition : Actes sud

Prochain Cabaret 42e rue de James Bond aux Fantastiques, la comédie musicale off Broadway la plus célèbre

Dimanche 9 février à 13h au Carreau du Temple

Nous recevrons :

La troupe française de « Les Fantastiques » (« Try to remember »), l’adaptation française par le directeur musical David Levi de la comédie musicale « The Fantasticks » qui s’est jouée durant plus de 40 ans off Broadway. Avec Megan Bonsard, Rémi Palazy, Isabelle Ferron, Barbara Scaff et Juan Carlos Echeverry, au piano David Levi et à la harpe Caroline Charnassé. Le spectacle a été créé à Lectoure en juin dernier.

, © Ch.Lartige

En amont de leur concert « Bond Symphonique » au Grand Rex à Paris les 14 et 15 février les comédiens Prisca Demarez (la voix française de la mère de Elsa dans la Reine des Neiges 2) et Damien Sargue, au piano Samuel Sené.

En direct et en public du Carreau du Temple

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr . (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag 42rue, facebook et instagram !

Programmation musicale

Elisabeth Schwarzkopf : Barcarolle

Extrait des Contes d'Hoffmann

Compositeur : Jacques Offenbach

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Andre Cluytens, direction

Label : EMI

Vince Edward : Aquarius

Extrait de Hair

Musique : Galt Mac Dermot – Paroles : Gerome Ragni

Label : POLYDOR

Chita Rivera : Overture - all that jazz

Extrait de « Chicago»

Musique : John Kander – Paroles : Fred Ebb

Label : ARISTA

De Delphine à Lancien

Extrait « des demoiselles de Rochefort »

Musique : Michel Legrand – Paroles : Jacques Demy

Label : PHILIPS (PHPS)

Renée Saint Cyr : Le rendez-vous

Extrait de « Il faut que le Sycomore coule »

Musique : Raymond Le Senechal – Paroles : Jean-Michel Ribes

Label : BARCLAY

Lewis Furey : Jacky paradise

Label : MANTRA

Julien Coulon : La femme du forain

Extrait de « Sur les cendres en avant »

Paroles et musique : Pierre Nottes

tThéâtre du Rond Point

Bernard Menez : la vache la vie

Extrait de « Le gros la vache et le mainate » de Pierre Guillois

Théâtre du Rond Point

Générique de « Palace »

Musique : Germinal Tenas

Le voilà !

Aljandra Radano : crois moi bella donna

Extrait de « René l'énervé »

Musique : Reinhardt – Paroles : Jean-Michel Ribes

Label : SILENE

Alejandra Radano : Melancholia

Extrait de « Tatouages » spectacle de Alfredo Arias