Jean-Marie et Arnaud Larrieu, réalisateurs de « Tralala » programment 42e rue.

Tralala raconte le périple étrange et fantastique en direction de Lourdes, d’un troubadour sans domicile fixe incarné par leur acteur fétiche Mathieu Amalric. Ce n’est pas la première fois que les frères Larrieu empruntent le chemin de la comédie musicale.

Déjà dans leur second long métrage « Un homme un vrai » en 2003, ils s’étaient plu à faire chanter leurs héros Hélène Fillières et Mathieu Amalric. Le cinéma de Arnaud et Jean-Marie Larrieu est empreint de délicatesse, d’humanité, d’hédonisme, parfois de mélancolie, de décors ruraux ou montagneux, loin des superproductions cinématographiques. Ils aiment arpenter les routes fébriles du désir et des relations. DansTralalails font chanter tout le monde, de Josiane Balasko à Mathieu Amalric, en passant par Mélanie Thierry, Maïwenn et Bertrand Belin, le chanteur de la bande.

Le choix des frères Larrieu

L'ouverture des Demoiselles de Rochefort

Fred Astaire, Cyd Charisse : Dancing in the dark dans « Tous en scène »

Anna Karina dans « Une femme est une femme » de Jean-Luc Godard : la chanson d’Angela

Judy Garland : The man that got away, dans « Une étoile est née »

Bjork : Cvalda dans « Dancer in the dark » de Lars Von Trier :

le destin de Youssef Chahine :

La bande annonce de Tralala :

en savoir plus AUDIO 24 min émission La Quatre saisons n'est pas qu'une pizza Arnaud et Jean-Marie Larrieu : "La musique du compositeur Guillaume Connesson a été une vraie découverte"

Prochain Cabaret 42e rue en direct du Carreau du Temple

Dimanche 7 novembre

Le jeu d’Anatole ou les manèges de l’amour (actuellement au Lucernaire)

Musique de Jacques Offenbach, paroles de Tom Jones. Adaptation française de Stéphane Laporte.

Avec : Gaétan Borg, Mélodie Molinard, Yann Sebile, Guillaume Sorel (voix). Sébabastien Ménard (piano) Metteur en scène : Hervé Lewandowski

Vraie ! Spectacle de Prisca Demarez (actuellement à l’Archipel) Avec : Prisca Demarez (voix), Erwan Le Gwen (violoncelle), John Florencio (piano)

Réservation sur Maison de la Radio :ICI

Programmation musicale

Maïwenn : la chanson de Barbara

Musique et paroles d'Etienne Daho et des frères Larrieu

Ouverture des Demoiselles de Rochefort

Le pont transbordeur et Arrivée des camionneurs

Composée par Michel Legrand

PHILIPS

Mathieu Amalric : Les fichiers

BOF Un homme un vrai

Musique de Philippe Katerine

BARCLAY

Mathieu Amalric et Hélène Fillière

BOF Un homme un vrai

Musique de Philippe Katerine

BARCLAY

Gene Kelly : Almost like being in love

BOF de Brigadoon

Musique de Frederick Loewe

Sony Classical

Dancing in the dark

BOF de Tous en scène

Musique de Howard Dietz

TURNER CLASSC MOVIES

Mélanie Thierry : Qui est-il

BOF de Tralala

Musique et paroles de Jeanne Cherhal et des frères Larrieu

Judy Garland :The man that got away

BOF de A star is born

Musique d'Harold Arlen

COLUMBIA

Anna Karina : La chanson d'Angela

BOF d'Une femme est une femme

Musique de Michel Legrand

PHILIPS

Josiane Balasko : Trois grains de poussière

BOF de Tralala

Paroles et musique de Dominique A

Björk et Catherine Deneuve : Cvalda

BOF de Dancer in the dark

Musique de Björk

BARCLAY

Sabine Azéma : On connait la chanson



Mohamed Mounir : Aalli Soatak

BOF le destin (Youssef Chahine)

LA BANDE SON

Bertrand Belin : D'entre les morts

BOF de Tralala

Paroles et musique de Bertrand Belin