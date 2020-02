Il était une fois Judy Garland

Judy Garland a disparu il y a un peu plus de 50 ans, le 22 juin 1969. Elle n’avait que 48 ans. Alors que Judy avec Renée Zellweger sort au cinéma, retour sur la carrière de cette extraordinaire voix et artiste.

Ce fut une courte carrière, une courte vie, comme une étoile filante. On oublie souvent que Judy Garland a disparu à l’age de 48 ans, il y a 50 ans et quelques mois. La chanteuse, comédienne de l’age d’or de Hollywood lorsque la comédie musicale était en vogue a tourné dans 34 films. Le film Judy qui sort dans 10 jours et pour lequel Renée Zellweger a reçu un oscar raconte la dernière année de Judy Garland, la déchéance financière et le désespoir. Nous recevrons Renée Zellweger dimanche prochain. Aujourd’hui, nous retraçons en musique et en documents d’archives la carrière de Judy Garland, cette comédienne à la voix exceptionnelle , une voix qui a évolué au cours de ces 43 années de présence sur scène puisqu’elle débute à l'âge de 2 ans.

Judy Garland en 5 vidéos :

Pigskin Parade en 1936. Judy Garland a 13 ans.

Le Magicien d’Oz, 1939

Le Chant du Missouri, 1944

Une étoile est née, 1954

The Judy Garland show, 1963

Bibliographie :

« Judy Garland Splendeurs et chute d’une légende » Auteur : Bertrand Tessier / Edition : l’Archipel

Discographie :

Judy Garland Lost Tracks volume 2

Le site des fans de Judy Garland : vous y trouverez tout !

The Judy Room ICI

Actualité

Comédie musicale: Street Scene, de Kurt Weill à l’Opéra de Monte-Carlo

, © Javier del Real

Le New York de 2019 nous offre le visage d’une métropole où il fait bon être touriste, faire les boutiques ou profiter des meilleures cuisines du monde. Le tout à condition d’avoir un solide porte-monnaie…

Nouvelle production sous la direction de Lawrence Foster, dans une mise en scène de John Fulljames

Le 21 et 25 février 2020 - 20 H 00 - Le 23 février 2020 - 15 H 00

Prochain Cabaret 42e rue : South Pacific de Richard Rodgers et d'Oscar Hammerstein

Dimanche 1er mars à 13h au Carreau du Temple

, © Décors Luc Londiveau

En 1949, les rois de l’âge d’or de Broadway, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, créent avant La Mélodie du Bonheur, Le Roi et Moi et après Carousel, une comédie musicale sociale et romantique qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Des soldats américains, des infirmières sur un atoll du Pacifique confrontés à la guerre contre le Japon entre autres, mais aussi qui découvrent la culture polynésienne avec plus ou moins d’ouverture d’esprit. « South Pacific » est célèbre surtout pour sa chanson « An enchantedevening » et pour la scène où une infirmière américaine prend sa douche sur scène en enchaînant une chanson d’amour et une chanson de rupture. Elle est présentée pour la première fois en France du 27 au 31 mars prochain à l’Opéra de Toulon sous la direction musicale de Larry Blank et dans une mise en scène de Olivier Bénézech (Wonderful Town, Follies, Sweeney Todd).

Nous recevrons en avant-première les acteurs principaux en concert : Emma Williams, Jasmine Roy et Maxime de Toledo accompagnés par le pianiste Daniel Glet.

réservations ouvertes sur maisondelaradio.fr

