Il était une fois Barbara Cook

LA GRANDE AFFICHE

Doyenne de Broadway, elle avait débuté sur scène en 1951 à l'age de 24 ans et jouait souvent des rôles d'ingénue dont le plus célèbre est celui de la bibliothécaire Marian dans "The Music Man" en 1957. Barbara Cook a joué dans Follies de Stephen Sondheim, The Gay Life. Barbara Cook a joué aussi bien au Carnegie Hall qu'au Metropolitan Opera ou dans des fameux clubs de jazz. Laurent Valière l'avait rencontrée en 2015 dans son appartement en plein cœur de Manhattan. Il revient sur la carrière de celle qui se collait un scotch sur la bouche lorsqu'elle jouait dans "Candide" afin de pouvoir chaque soir interpréter les airs que Leonard Bernstein avait composé pour elle sur mesure.

Hommage à un grande dame.

Inédit : écoutez en anglais l’interview de Barbara Cook par Laurent Valière réalisée à New York en mai 2013 :

À ÉCOUTER Comment avez vous été choisie pour le rôle de Cunégonde dans Candide par Leonard Bernstein ?

À ÉCOUTER Est ce que Candide était un bon souvenir ?

À ÉCOUTER Glitter and be gay, une chanson extrêmement difficile à chanter ?

À ÉCOUTER Candide ne fut pas un succès à sa création...

À ÉCOUTER Le premier spectacle à Broadway avec Barbara Cook : "Flahooney".

À ÉCOUTER Dans « Plain and fancy » en 1955, vous tenez votre premier role d’ingénue ?

À ÉCOUTER En 1958 vous obtenez votre unique Tony Award pour son role de jeune bibliothécaire dans The Music Man, une comédie musicale de Meredith Wilson. Elle interprétait avec grace "Till there was you"

À ÉCOUTER Parlez nous de "She Loves me" de Jerry Bock et Sheldon Harnick.

À ÉCOUTER Barbara Cook , vous avez travaillé avec de nombreux compositeurs prestigieux à Broadway : Leonard Bernstein, Arthur Schwartz, Richard Rodgers, Stephen Sondheim, Sammy Fain… lequel était le plus difficile ?

À ÉCOUTER En 1975, après une longue pause, Barbara Cook revient sur scène; A Carnegie Hall.

À ÉCOUTER Stephen Sondheim fait appel à Barbara Cook en 1985 pour "Follies".

À ÉCOUTER Barbara Cook et Stephen Sondheim

À ÉCOUTER Le nouvel album en 2013 de Barbara Cook : Loverman

À ÉCOUTER Au revoir Barbara Cook

ACTUALITE

Opéra de Toulon "Une Nuit à Broadway"

Samedi 16 septembre à 20h

Des airs les plus célèbres du music-hall américain, associés à des raretés, seront interprétés par Doug La Brecque et Rebecca Trehearn, artistes habitués des scènes new-yorkaises et londoniennes.

L'Orchestre Symphonique et le chœur de l'Opéra de Toulon seront dirigés par l'un des meilleurs spécialistes du genre, Larry Blank.

Comédie Nation (Paris) « Broadway au carré »

Lundi 11 à 19h30 et mardi 12 septembre à 20h30

Début de saison brillant avec «The Best Songs of The Last Four Seasons » interprétées par la troupe Broadway au Carré. Avec M.Becquerelle, A.Benghiat, A.Castel, P.Demarez, S.Faguin, J.Gabrielle, B.Jacquemart, L.Kerhoas, S.Kiang, A.Landry, L.Nesis, M.Oppert, M. Préïté, T.Santini, P.Solvès, E.Suarez, M.Taris - Piano : John Florencio. Un nouveau format : deux dates pour chaque spectacle, un nouveau spectacle tous les deux mois.

PROCHAIN CABARET 42e RUE

Les demoiselles de Rochefort 50e anniversaire

Dimanche 24 septembre

Studio 105 à 11h

Invité :

Michel Legrand et ses musiciens

(sous réserve) George Chakiris, acteur, danseur et chanteur

Pour réserver : maison de la radio

PROGRAMMATION MUSICALE

Barbara Cook : legends of Broadway (1956)

Musique : Leonard Bernstein

Barbara Cook : Glitter and be gay (acte 1) air de Cunégonde

She loves me (OBC 1963)

Musique : Jerry Bock; paroles : Sheldon Harnick

Barbara Cook : Will he like me ?

Barbara Cook : Legends of Broadway

Musique : Stephen Sondheim

Barbara Cook : In Buddy's eyes

The Broadway years

Barbara Cook : Here's to your illusions de Music Man (OBC 1951) / Till there was you de Flahooley (OBC 1957)

Show Boat, Studio recording (1962)

Barbara Cook et John Raitt : Wha do I love

The Broadway years

Barbara Cook : Hello young lovers de The king and I (1964)

Candide (OBC 1956)

Barbara Cook, Robert Rounseville : You were dead you know

Barbara Cook at Carnegie Hall (1975)

Barbara Cook : Time heals everything

Iit's better with a band (1981)

Barbara Cook : The ingenue

Close as pages in a book (1993)

Barbara Cook : On the sunny side of the street

The champion season (1999)

Barbara Cook : The world must be bigger than an avenue

At the Met (2006)

Barbara Cook : It might as well be spring

Thousands of miles

Kate Lindsey : Je ne t’aime pas

