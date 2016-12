Idina Menzel, la Reine des Neiges à Broadway

Idina Menzel est née dans le Queens à New York, elle est actrice, chanteuse et compositrice.

Dans la série Glee elle joue le rôle de Shelby Corcoran, Idina Menzel est surtout connue pour ses rôles à Broadway dans les comédies musicales Wicked et RENT. Elle est également connue pour avoir doublé Elsa dans le film d'animation de Disney La Reine Des Neiges ainsi que pour son interprétation de Let It Go.

Idina Menzel "Let It Go"

Actualité

Film « La mélodie du bonheur » de Robert Wise avec Julie Andrews et Christopher Plummer

Sortie Nationale : 19 octobre 2016En avant-première au festival lumière Grand Lyon Film Festival (8-16 octobre)

1938, Salzbourg. Maria est une jeune femme fantasque qui étudie pour devenir nonne. Son amour de la musique et des montagnes, son enthousiasme, son imagination et son manque de discipline inquiètent les sœurs de l'abbaye qui lui proposent de devenir la gouvernante du capitaine Georg von Trapp, un veuf, qui élève ses sept enfants de façon très stricte. Au début, ils traitent Maria comme les précédentes, en lui jouant des tours pour attirer l'attention de leur père. Comme elle leur répond avec gentillesse et patience, elle parvient petit à petit à gagner leur confiance et leur respect.

Sortie de l'album de la comédie musicale LAZARUS de David Bowie

Lazarusse se joue actuellement à londres au Charing Cross Theatre : https://lazarusmusical.com/

Prochain "Cabaret 42e rue"

concert privé "l'Opéra de Quat'sous" mis en scène par Jean Lacornerie

Dimanche 30 octobre à 11h au studio 106

Opéra de quat'sous J.Lacornerie/ La Clef des Chantsavec les chanteurs :

Gilles Bugeaud : Tiger» Brown

Pauline Gardel : Polly Peachum

Vincent Heden : Mackie Messer

Nolwenn Korbell : Jenny

Amélie Munier : Lucy

Florence Pelly : Celia Peachum

Jacques Verzier : Jonathan Jeremiah Peachum

au piano : Stan Cramer Jean Lacornerie, metteur en scène et Patrick Béve de la Clef des Chants

Pour réserver : maisondelaradio.fr

Programmation musicale

Album : BOF / Frozen (La Reine des Neiges)

Idina Menzel : Let It Go

Référence : WALT DISNEY RECORDS

Album : Live-Barefoot At The Symphony

Idina Menzel : Funny Girl et Where or When

Référence : UNIVERSAL MUSIC

Album : Rent

Paroles et Musique : Jonathan Larson

Idina Menzel : Take Me Or Leave Me

Référence : DREAMWORKS

Album :The Wild Party

Paroles et Musique : Andrew Lippa

Idina Menzel : The Life of a Party et Look At Me Now

Référence : BMG ENTERTAINMENT **

Album : See What I Wanna See

Paroles et Musique : Michael John La Chuisa

Idina Menzel : See What I Wanna See et Coffee

Référence : GHOSTLIGHT RECORDS

Album : Holiday Wishes

Musique : Frank Loesser – Arrangement : William Ross

Idina Menzel : Baby It's Cold Outside

Référence : WARNER BROS

Album : Chess In Concert

Musique : Benny Andersson

Idina Menzel : Mountain Duet

Référence : REPRISE RECORDS

Album : Live Barefoot At The Symphony

Idina Menzel : Love For Sale (Cole Porter) / Roxane (Sting) / Defying Gravity (Stephen Schwartz)

Référence : UNIVERSAL MUSIC

Album : At The White House

Idina Menzel : What I Did For Love

Référence : Vidéo

Album : If / Then

Musique : Tom Kitt – Paroles : Brian Yorkey

Idina Menzel : What If

Référence : SONY

Album : Glee

Idina Menzel : Somewhere

Référence : Columbia