Hugh Jackman et la comédie musicale

Hugh Jackman diplômé en journalisme de l'Université technologique de Sydney, il étudie la comédie à la Western Australian Academy of Performing Arts en Australie, avant de débuter devant la caméra dans la série télévisée australienne Correlli en 1995.

Les talents d'entertainer (chanteur, danseur et animateur) d'Hugh Jackman ont été remarqués dans la reprise londonienne de Oklahoma! et dans Sunset Boulevard en version australienne, où il tenait le premier rôle masculin face à Debra Byrne. Sa première expérience de music-hall avait été le rôle de l'insupportable Gaston dans la tournée australienne de Beauty and the Beast, et il participa également à Carousel, un spectacle qui, sans être à proprement parler une comédie musicale, tenait plutôt du concert. Cependant, il n'est révélé internationalement qu'en 2004, lorsqu'il reprend le rôle de Peter Allen dans The Boy from Oz. La comédie musicale australienne connut un grand succès à Broadway, où il joua à guichets fermés pendant près d'un an, avant un retour en Australie.

Hugh Jackman à l'affiche cette semaine de Eddie the eagle.

•

•

Actualité

Ecole Professionnelle de Comédie Musicale (EPCM)

Lundi 16 mai à 20h Vingtième théâtre (Paris) •

Adaptation du très emblématique musical H A I R mis en scène par Sarah Sanders

Par les étudiant(e)s sortants de L’Ecole Professionnelle de Comédie Musicale (EPCM) prendront leur envol sous le parrainage de Vincent Heden

L’Ecole Professionnelle de Comédie Musicale a vocation de former de jeunes artistes à devenir de futurs professionnels de la Comédie Musicale.

Vingtième Théâtre

7 rue des platrières

75020 PARIS

Retour de la Comédie musicale Love Circus aux Théâtre des Folies Bergère

32, rue Richer 75009 PARIS

Jusqu’au 12 juin 2016.

Elue meilleure comédie musicale de l’année aux Etoiles du Parisien en 2014, le spectacle le plus joyeux de la scène parisienne revient

Metteur en scène et directeur artistique: Stéphane Jarny / Auteur : Agnès Boury / Auteur : Stéphane Laporte

Avec Vincent Heden, Sofia Mountassir, Flo Malley, Lola Cès, Alexandre Faitrouni…..

Scènes acrobatiques impressionnantes, chansons magnifiquement interprétées, des costumes et des décors splendides et des chorégraphies endiablées.

PARAMOUR Le premier spectacle du Cirque du Soleil conçu spécialement pour Broadway

une création du metteur en scène et chorégraphe français Philippe Decouflé.

{% embed youtube YJDg5egffCM %} Première prévue le 2 juin 2016 à l’affiche du Lyric Theatre de New York (213 West 42nd Street)

PARAMOUR, une production historique pour le Cirque du Soleil, allie le meilleur de Broadway au style emblématique du Cirque du Soleil afin de proposer une expérience nouvelle tant aux amateurs habituels de comédies musicales de Broadway qu’aux fans du Cirque du Soleil. Le spectacle comportera de nombreux éléments recherchés propres aux productions de Broadway : une approche narrative classique fondée sur une histoire d’amour, des musiciens sur scène, des acteurs professionnels dans les rôles titres, le tout portant la signature du Cirque du Soleil, ce qui veut dire une approche distinctive de la mise en scène à grand déploiement, un divertissement de calibre mondial et des numéros acrobatiques défiant l’imagination.

•

Suivez-nous sur facebook

•

Notre prochain Concert privé

•

Concert privé : "carte blanche à Vincent Heden"

avec les chanteuses Florence Pelly et Rachel Pignot

au piano Paul Staïcu

En direct et en public du studio 106 le dimanche 15 mai à 11h

Réservation sur le site maisondelaradio.com

Vincent Heden est à l'affiche de "Love Circus" jusqu'au 12 juin aux Folies Bergère.

OMBRE (Vincent Heden)© Bruno Barbazan •

Programmation musicale

•

Album: The Phantom of the Opera, Original London Cast

Musique: Andrew Lloyd Webber

Ouverture

Label: Really Useful Records

•

Album: "Dames at Sea" London Cast

Paroles et Musique: George Haimsohn et Robin Miller

Rita Burton: good times are here to stay

Label: Sony Masterworks

•

Album: Oklahoma

Musique: Richard Rodgers

Hugh Jackman: The surrey with the fringe on the top

Label: First Night Records

•

Album: The Boy from Oz

Musique: Peter Allen

Hugh Jackman: Not the boy next door

Label: Decca

•

Album: Beauty and the Beast, Australian Cast Recording

Musique: Alan Menken

Hugh Jackman: Gaston

Label: B000A37ZOG

Album: Sunset Boulevard

Musique: Andrew Lloyd Webber

Hugh Jackman: Sunset Boulevard

Label: Inconnu

•

Album: Oklahoma

Hugh Jackman, Josefina Gabrielle: People will say we're in love

Label: First Night Records

•

Album: The boy from oz

Musique: Peter Allen

Hugh Jackman : Everything old is new again

Label: Decca

•

Extrait de la cérémonie des Tony awards 2011

Hugh Jackman, Neil Patrick et Harris Tonys: Everything you do i do better

•

Album: Les Misérables, bande originale du film

Musique: Claude-Michel Schonberg

Hugh Jackman: Bring him home

Label: Republic Records

•

Extrait "Paramour"

Musique: Bob and Bill (Guy Dubuc et Marc Lessard), paroles Andreas Carlsson

Ruby Lewis: Something More

Ailleurs sur le web