"House of flowers" de Harold Arlen ou quand Truman Capote se met à la comédie musicale...

La grande affiche

House of flowers sera sa seule incursion dans la comédie musicale, une aventure qui lui laisse un goût amer et dont il n'arrivera jamais à s'expliquer l'échec.

samedi 16 septembre à 20h

"Une Nuit à Broadway"

Des airs les plus célèbres du music-hall américain, associés à des raretés, seront interprétés par Doug La Brecque et Rebecca Trehearn, artistes habitués des scènes new-yorkaises et londoniennes.

L'Orchestre Symphonique et le chœur de l'Opéra de Toulon seront dirigés par l'un des meilleurs spécialistes du genre, Larry Blank.

Actualité

3 nouvelles comédies musicales créées au printemps ferment déjà ce mois-ci à Broadway : "Groundhog day" (le film "Un jour sans fin" en comédie musicale) (17/9), "Bandstand" le 17/9 et "The Great Comet" d'après "Guerre et Paix" de Leon Tolstoi le 3/9.

Sortie en salle le 6 septembre

du film « Jeannette » de la première comédie musicale de Bruno Dumont

Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à 8 ans elle veut déjà bouter les anglais hors du royaume de France. Inspirée du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910) et de Jeanne d’Arc (1897) de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une future sainte sous forme d’un film musical à la BO électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias Igorrr et aux chorégraphies signées Philippe Decouflé.

Prochain Cabaret 42e rue

Les demoiselles de Rochefort 50e anniversaire

Dimanche 24 septembre

Studio 105 à 11h

Invité :

Michel Legrand et son Trio

George Chakiris, acteur, danseur et chanteur

Programmation musicale

House of Flowers (OBC)

Paroles et musique : Truman Capote, Harold Arlen

LEONTYNE PRICE “A sleepin' bee”

House of Flowers

Paroles et musique : Truman Capote, Harold Arlen

BARBRA STREISAND “House of flowers”

House of Flowers (OBC)

Paroles et musique : Truman Capote, Harold Arlen “Ouverture”

PEARL BAILEY “One man ain't quite enough”

JAUNITA HALL “Slide, boy, slide”

PEARL BAILEY “What is a friend for?”

Paroles et musique : Truman Capote, Harold Arlen

AUDRA MAC DONALD “I never has seen snow”

Musique : Harold Arlen

HAROLD ARLEN “I never has seen snow”

JUNE ERICSON, HAROLD ARLEN “Can i leave off wearin' my shoes?”

Close To You (1998 UK Remaster)

Paroles et musique : Truman Capote, Harold Arlen

FRANK SINATRA “Don't like goodbyes”

House of Flowers (1968)

Paroles et musique : Truman Capote, Harold Arlen “Ouverture”

HOPE CLARKE, THELMA OLIVER “Two ladies in de shade of de banana tree”

Diamants sur canapé

Musique : Henri Mancini

AUDREY HEPBURN “Moon river”

Bandstand

Musique : Richard Oberacker

COREY COTT “Bandstand : Donny Novitski”

Musique : Harold Arlen

TOMMY FLANAGAN “Sleepin' bee”