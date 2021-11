Hommage à Stephen Sondheim

On l’appelait le Dieu Vivant de la comédie musicale. Il a dynamité le genre, en empruntant tous les chemins de la musique et de la dramaturgie. Compositeur et parolier, on lui doit de grands succès comme Sweeney Todd et Sunday in The Park With George, et de gros échecs, comme Merrily we roll along.

Stephen Sondheim and Leonard Bernstein, © Getty / Ron Galella