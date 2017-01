Vive Debbie Reynolds !

Debbie Reynolds, surprise du gateau dans "Chantons sous la pluie" (1952)

Debbie Reynolds forte tête dans "Athena" en 1957

Debbie Reynolds, survivante du Titanic dans "The unsinkable Molly Brown"

"Les deux gosses de Chantons sous la pluie" comme l'annonçait la publicité de la MGM pour ce film "I love Melvin"

Debbie Reynolds tête d'affiche à Broadway dans "Irene" en 1973

La plus chic Debbie Reynolds dans "I love Melvin" en 1953

► Actualités :

Le Cabaret Blanche de Cristos Mitropoulos et Léo Guillaume jusqu'au 25 février 2017 au Théâtre 14 à Paris

42e Rue vous offre 5 vinyles de la Bande originale du film de Damien Chazelle : La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone.

Pour cela, cliquez sur l'onglet 'Contactez-nous' en haut de la page. Merci d'indiquer vos coordonnées complètes (adresse et code postale). Jeu ouvert jusque lundi minuit.

► Programmation musicale :

♫ Debbie Reynolds

A shine on your shoes

Album Fine and Dandy

Door Records

♫ Debbie Reynolds

Aba daba honeymoon

BO du film Two weeks in love

Rhino Records

♫ Debbie Reynolds

You are my lucky star

BO du film Chantons sous la pluie

Milan

♫ Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor

Good morning

BO du film Chantons sous la pluie

Milan

♫ Bobby van et Debbie Reynolds

All i do is dream of you

The affairs of Dobbie Gillis (Casanova Junior) 1953

♫ Debbie Reynolds et Donald O'Connor

We have never met as yet

BO du film I love Melvin

♫ Gower Champion et Debbie Reynolds

Applause

Musique Burton Lane

Give a Girl a Break

♫ Debbie Reynolds

I never felt better

Athena

Rhino Records

♫ Eddie Fisher et Debbie Reynolds

Lullaby in blue

Film Bundle of joy (Le bébé de mademoiselle ) 1956

♫ Debbie Reynolds

Tammy

April love and Tammy and the bachelor (1957)

Sepia Records

♫ Jane Powell et Debbie Reynolds

Why oh why

BO du film Hit the deck

Sony Classical

♫ Debbie Reynolds

Life is just a bowl of cherry

Album Fine and Dandy

Door Records

♫ Debbie Reynolds

Raise your ruckus tonight

BO du film La Conquête de l'Ouest

CBS

♫ Debbie Reynolds

Adelaide's lament

Guys and dolls

Warner Bros

♫ Debbie Reynolds

I ain't down yet

BO du film La Reine du Colorado

Classic Music International

► A venir :

**Prochain Cabaret 42e rue enregistré le dimanche 26 février 2017 : Carte blanche au metteur en scène Laurent Pelly **

Metteur en scène d'opéras, de l'Opéra de Paris au Métropolitan de New York, directeur du Théatre National de Toulouse, Laurent Pelly revient le temps d'un "Cabaret 42e rue" à ses premières amours, la comédie musicale, et propose un plateau et un menu savoureux d'extraits de comédies musicales célèbres interprétés en concert sous la direction musicale de Thierry Boulanger,

, © Emmanuel Grimault

Réservation sur maisondelaradio.fr

AVEC NOTRE PARTENAIRE

