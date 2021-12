Hommage à Jane Powell ; Lin-Manuel Miranda parle de « Tick Tick… Boom »

Jane Powell fut l’une des enfants stars de la MGM. Dès 15 ans, elle est embauchée et sera cantonnée à des rôles de gentille petite adolescente. Seule exception : Mariage Royal avec Fred Astaire. Elle a disparu en septembre dernier.

Nous recevons aussi Lin-Manuel Miranda pour son premier film « Tick Tick… Boom » adaptation d’une œuvre de son idole Jonathan Larson.

Jane Powell en 4 vidéos :

Avec Fred Astaire dans Mariage Royal :

Avec Howard Kell dans Seven Brides for Seven Brothers :

Dans Hit the Deck, avec les chorégraphies de Gower Champion :

Son premier film, Song of the open road :

Biographie :

Jane Powell : The Girl next door… And how she grew

, © William Morrow & Co

Actualité :

Tick Tick ... Boom ! de Lin-Manuel Miranda, disponible sur Netflix

Interview exclusive du réalisateur Lin Manuel Miranda

À réécouter AUDIO 58 min émission 42e rue Jonathan Larson, 25 ans après

Revivez, regardez 42e rue fait son show

Le show de 42e rue à regarder sous la couette ou pour danser durant les fêtes. 75 artistes, l’orchestre de 42e rue avec les musiciens de l’Orchestre National de France sous la direction de Patrice Peyriéras. Une création de Zabou Breitman et Reinhardt Wagner.

A regarder ici sans modération :

Réservez vos places :

Réservez vos places pour le cabaret du 16 janvier prochain avec la troupe de « La Crème de Normandie » : Après LES FIANCÉS DE LOCHE et CHANCE ! Deux succès Moliérisés, voici le nouveau spectacle musical de Hervé Devolder !

Cette comédie, qui se déroule à la jonction des deux siècles, n’est pas sans rappeler des situations à la Feydeau émaillées d’un regard attendri sur la condition souvent terrible de ces femmes en marge de la société.

L**es « Voice Messengers » : Créés par Thierry Lalo en 1994, Les Voice Messengers, ce sont plus de 20 ans d’aventure musicale. Leur nouvel album « Comme le temps passe » est servi par les arrangements jubilatoires de Thierry Lalo et d’autres arrangeurs de renom : Jean-Loup Longnon, Edward Randell, Jesper Holm, Stéphane Cochet**, Le tout prend forme sur scène d’une manière enlevée, chorégraphiée par Jean-Michel Fournereau.

En direct du Carreau du Temple dimanche 16 janvier à 13h.

Entrée gratuite sur réservation : Ici

