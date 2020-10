Hermes Pan, le chorégraphe de Fred Astaire

« Cheek to Cheek », la Carioca, la danse tête contre tête : autant de moments mythiques du cinéma entre Fred Astaire et Ginger Rodgers co-imaginé par Hermes Pan, alter ego de l’ombre de Fred Astaire. Au cours de sa carrière, il a aussi fait danser Anne Miller et Frank Sinatra.

Retour sur un homme virevoltant de l’ombre

Hermes Pan en 6 vidéos

Le premier grand numéro imaginé par Fred Astaire et Hermes Pan, front contrefront : Fred Astaire et Ginger Rogers : La Carioca extrait du film “Flying down to Rio”

Hermes Pan suggère à Fred Astaire de danser avec un … porte-manteau dans “Mariage Royal” (1950)

Hermes Pan danse avec Rita Hayworth dans le film “My Guy Sal” en 1942 dans le numéro Gay White Way

Extraordinaire numéro de claquettes imaginé par Hermes Pan pour Anne Miller dans "Kiss Me Kate” : Too darn hot

Hermes Pan déguisé en fantôme danse avec Fred Astaire dans le film "Second Chorus” (1940) (scène coupée au montage)

L’un des plus beaux ballets de Hermes Pan pour Fred Astaire et l’un des numéros préférés de Fred Astaire : Mr. and Mrs. Hoofer At Home dans le film “Three Little Words” (1950)

Bibliographie

Hermes Pan the man whodancedwith Fred Astaire, par John Franceschina

Editions : Oxford University Press

DVD

Dance Crazy in Hollywood

Film de Robert kuperberg sur le chorégraphe Hermes Pan

Studio : Arthaus Musik

Prochain Cabaret 42e rue : Marie Oppert et Emma Kate Nelson en concert

Dimanche 8 novembre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

Après avoir incarné « Peau d'âne » à Marigny, Geneviève dans « Les Parapluies de Cherbourg » au Châtelet, et l'une des filles de la famille Van Trap dans « The Sound of Music » au Châtelet, Marie Oppert propose son tout premier album « Enchantée » où elle reprend des titres de la chanson française et de la comédie musicale américaine.

La britannique Emma Kate Nelson a incarné avec verve Lina Lamont dans « Singin in the rain » au Théâtre du Châtelet et la fée des Lilas dans « Peau d'âne » au Théâtre Marigny. Elle lève le voile sur son nouveau spectacle « I Love A Piano » accompagnée par Charlotte Gauthier dans lequel elle revisite la comédie musicale américaine, claquettes au pied.

a incarné avec verve Lina Lamont dans « » au Théâtre du Châtelet et la fée des Lilas dans « » au Théâtre Marigny. Elle lève le voile sur son nouveau spectacle « » accompagnée par dans lequel elle revisite la comédie musicale américaine, claquettes au pied. En réarrangeant les chansons, J récemment nominé aux Grammy Awards, et Emma Kate Nelson ont voulu combiner une variété de différents genres musicaux, tels que le Jazz, le Honky Tonk, Broadway, Charleston et bien autres. Réservation sur maison de la radio :ICI

Programmation musicale

Top Hat BOF

Paroles et musique : Irving Berlin

Ginger Rogers et Fred Astaire : Isn't this a lovely day ?

Texas Carnival (1951) BOF

Musique : Harry Warren – Paroles : Dorothy Fields

Ann Miller : It's dynamite

Flying down to Rio (1933) BOF

Musique : Vincent Youmans - Paroles : Gus Kahn et Edward Eliscu

Fred Astaire : Music makes me

Second chorus (1940) BOF

Musique : Hal Borne - Paroles : Johnny Mercer

Fred Astaire, Paulette Goddard : Dig it

Flying down to Rio (1933)

Musique : Vincent Youmans – Paroles : Gus Kahn et Edward Eliscu

Fred Astaire : The Carioca

Album : Fred Astaire Story / DRG RECORDS

Sur les ailes de la danse (1936) BOF

Musique : Jerome Kern – Paroles : Dorothy Fields

Fred Astaire : Bojangles of Harlem

Let's dance (1950) BOF

Musique : Tommy Chambers, Van Cleave, Fred Astaire

Piano Dance

Pal Joey (1957) BOF

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Lorenz Hart

Frank Sinatra : What do i care for a dame

Coney Island (1943) BOF

Musique : Ralph Rainger – Paroles : Leo Robin

Betty Grable : There's danger in a dance

Album : The pin-up girl / JASMINE RECORDS

Kiss Me Kate (1953) BOF

Paroles et musique : Cole Porter

Ann Miller : Too darn hot

Meet me in Las Vegas (1956) BOF

Musique : Johnny Green - Paroles : Sammy Cahn

Sammy Davis Jr. (voix) Cyd Charisse (danse) : Frankie and Johnny