Henry Krieger, le compositeur de la comédie musicale "Dreamgirls"

> Performance de Jennifer Holliday aux Tony awards en 1982, extrait de "Dreamgirls"

> la comédie musicale "Dreamgirls" est actuellement à l'affiche à Londres.

, © Laurent Valière

> DVD Dreamgirls avec Jamie Foxx (Acteur), Beyoncé Knowles (Acteur), Bill Condon (Réalisateur)

Programmation musicale

Dreamgirls OBC

Musique Henry Krieger, 1981

Step into the bad side

Take me along OBC

Musique Bob Merrill

Jackie Gleason, Elieen Herlie : But yours

Ain't Misbehavin OBC

Musique : Fats Waller

Nell Carter : Honeysuckle Rose

Ray Charles : Swanee River Rock

Dreamgirls OBC

Musique Henry Krieger, 1981

Family

Dreamgirls New York Concert

Audra MacDonald, Heather Hedley, Norm Lewis, Billy Porter : It's all over

Dreamgirls OBC

Musique Henry Krieger, 1981

FamilyJennifer Holiday : am i telling you

The tap dance kid, OBC

Musique Henry Krieger

Gail Nelson, Hinton Battle, Alan Weeks : Class Act

Side show - added attractions, live at 54 Below

Musique Henry Krieger, paroles Bob Russell

Erin Davie, Emily Padgett, Matthew Hydzek, Barret Martin : Stuck with you

Paru chez Broadway Records

Side show OBC

Musique Henry Krieger

Alice Ripley, Emily Skinner : I will never leave you

Dreamgirls OBC

Musique Henry Krieger, 1981

Dreamgirls