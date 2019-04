Harvey Schmidt, le compositeur de "The Fantasticks"

Programmation musicale

The Fantasticks (Original Broadway Cast)

Musique : Harvey Schmidt – paroles : Tom Jones

Try to remember : Jerry Orbach

The Fantastic (The new off-Broadway recording)

Musique : Harvey Schmidt – paroles : Tom Jones

Ouverture

110 in the Shade (The 2007 Broadway revival)

Musique : Harvey Schmidt

Gonna be another hot day : Christopher Innvar

Old Maid : Audra Mc Donald

Jones & Schmidt : Hidden treasures 1951-2001

Musique : Harvey Schmidt

110 in the shade : Sketches : Harvey Schmidt

I do! I do!

Musique : Harvey Schmidt – paroles : Tom Jones

All the dearly deloved/together forever : Mary Robert, Martin Preston

My cup runneth over : : Mary Robert, Martin Preston

Jones & Schmidt : Hidden treasures 1951-2001

Musique : Harvey Schmidt

Try to remember : Harvey Schmidt, Tom Jones

The Fantasticks (Original Broadway Cast)

Musique : Harvey Schmidt – paroles : Tom Jones

I can see it : Jerry Orbach, Kenneth Nelson

Les Fantasticks (version française)

S'il allait pleuvoir : Daniel Lambo, Geraldine adaptation française Guy Bontempelli

Jones & Schmidt : Hidden treasures 1951-2001

Musique : Harvey Schmidt

Ooh la la : Diana Rigg et Martin Vidnovic

(Extrait de Colette Collage)

Colette Collage

Musique : Harvey Schmidt – paroles : Tom Jones

The room is filled with you : Joann Cunningham, extrait d

Jones & Schmidt : Hidden treasures 1951-2001

Musique : Harvey Schmidt

within that empty space : Company

(Extrait de Philemon)

Actualité

Spectacle :Les Fantasticks (en langue française)

Dans une mise en scène de Doug Fitch et David Levi, sous la direction musicale de David Levi

Le 20, 22, et 23 juin à la Halle aux Grains de Lectoure dans le cadre du Festival TerrOpera, Gers.

Concert : Hommage à Michel Legrand

Avec la participation de : Richard Galliano, Natalie Dessay, Michel Portal, Ibrahim Maalouf, Biréli Lagrène, Sylvain Luc, Nana Mouskouri, Marie Oppert

et le Big Bang de Michel Legrand

Les 17 et 18 avril 2019 Le Grand Rex, Paris

Spectacle : 1ere mondiale de la nouvelle adaptation deLady in the Dark de Kurt Weill et d’Ira Gershwin au New York city center de New York le 25, 26 et 27 avril

Avec Victoria Clark, Montego Glover, Ashley Park, Ron Raines; Ben Davis, Christopher Innvar, David Pittu

Prochain cabaret 42e rue

Cabaret 42e rue : Irving Berlin en concert

A l'occasion du 20e anniversaire de la disparition du grand auteur compositeur de Broadway et la Tin Pan Alley, compositeur entre autres du titre "White Christmas" vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde et repris par des nombreux artistes, les artistes chanteurs de "Broadway Melody" proposent de larges extraits de leur spectacle autour de la carrière d'Irving Berlin.

Avec

Dalia Constantin (Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, La famille Adams)

Lauren Van Kempen (The King and I au Châtelet, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon)

Maxime de Toledo (Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse)

Scott Emerson (Sweeney Todd, Sunday in the Park with George au Théâtre du Châtelet)

Avec Caroline Emmet, petite fille de Irving Berlin.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

La réservation en ligne est ouverte 20 jours avant la date de l'émission sur maisondelaradio.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur twitter,avec le hashtag #42rue, facebook et instagram !