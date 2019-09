Harold Prince, le dernier nabab de Broadway

, © Radio France / Laurent Valière

Unviolon sur le toit, Cabaret, West Side Story, Le Fantôme de l’Opéra, Evita, Sweeney Todd, A little night music… Qu’est-ce que ces comédies musicales ont en commun en dehors du fait qu’elles ont marqué l’histoire de la comédie musicale et ont connu un grand succès ? Harold Prince, qui fut soit leur producteur, soit leur metteur en scène. Soit les deux. Cet homme acharné au travail, tombé dans le théâtre quand il était jeune et qui se destinait à l’écriture a marqué toute la seconde moitié du vingtième siècle de la comédie musicale, à l’époque où l’avènement du rock rendait ringard ce genre. Il a créé des œuvres audacieuses, loin de l’image sucrée que transporte la comédie musicale.

Harold Prince a reçu au cours de sa carrière 21 Tony Awards, c’est l’équivalent de 21 Oscar pour le théâtre. Il a disparu cet été à l’âge de 91 ans et c’est une page de Broadway qui se tourne.

Harold Prince en trois vidéos :

Harold Prince reçoit un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2015 :

Un documentaire de la chaine PBS sur la carrière de Harold Prince :

La bande annonce de Sweeney Todd en 1984 produit et mis en scène par Harold Prince :

Actualité

Concert : Our American Songbook

Pour le premier concert de la branche Fuoco Jazz, Sophia Stern, sortant de l’atelier lyrique d’Opera Fuoco, donne un souffle nouveau au célèbre American songbook. Ce programme inaugural mêle savamment les airs de musical de l’âge d’or de Broadway aux standards de la musique renaissance anglaise. De Purcell à Gershwin en passant par Dowland et Cole Porter, Christopher Culpo (piano), Joseph Carver (contrebasse) et Phelan Burgoyne (batterie), tous pointus dans le répertoire classique aussi bien que dans celui du jazz entourent la jeune et talentueuse chanteuse franco-américaine Sophia Stern qui présente son premier concert solo sur la scène mythique du Bal Blomet et offre pour l’occasion une approche renouvelée de la musique à travers les siècles.

Le vendredi 27 septembre à 20h30 au Bal Blomet (Paris)

Cabaret : The cabaret

A chaque représentation Lauren Van Kempen vous fait vivre un show unique ! Un véritable cabaret à l’américaine, elle vous raconte son histoire et se replonge dans ses souvenirs d’enfance pour vous interpréter ses chansons préférées, accompagnée de Charlotte Gauthier au piano. De la comédie musicale à l’opéra en passant par la variété, ponctué d’anecdotes à la fois touchantes et hilarantes, Lauren propose un show musical incroyable qui vous réserve pleins de surprises !

Lundi 23 octobre à 20h30 à La Comédie Nation (Paris)

Prochain Cabaret 42e rue : "Un violon sur le toit" par Barrie Kosky en concert

Dimanche 6 octobre auCarreau du Temple

L'Opéra National du Rhin de Strasbourg propose cette saison à partir du 6 décembre pour la première fois "Un violon sur le toit" en version française dans une mise en scène contemporaine du metteur en scène australien de théâtre et d'opéra Barrie Kosky. La troupe offrira en avant-première de larges extraits de cette production.

Avec les chanteurs : Alexandre Faitrouni, Olivier Breitman, Marie Oppert, Neima Naouri, Sinan Bertrand, Anaïs Yvoz, Jasmine Roy

Au piano : Frédéric Calendreau

Programmation musicale

Something's coming

Extrait de West side story (Broadway de 1957)

Musique : Leonard Bernstein – Paroles : Arthur Laurents

Avec Larry Kert

Cabaret

Cabaret (Original Broadway Cast)

Musique : John Kander – Paroles : Fred Ebb

Avec Jill Haworth

Willkommen

Cabaret (Original Broadway Cast)

Musique : John Kander – Paroles : Fred Ebb

Avec Joel Grey

Racing with the clock

The pajama game (Original Broadway cast)

Paroles et musique : Richard Adler - Jerry Ross

The advantages of floating in the middle of the sea

Extrait de Pacific overtures(Original Broadway cast)

Paroles et musique : Stephen Sondheim

The road you didn't take

Extrait de Follies

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Avec John J.Martin

Johanna

Extrait de Sweeney Todd (Original Broadway cast)

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Avec Edmund Lyndeck

Stay with me Nora

Extrait de A doll's life (Original Broadway cast)

Musique : Larry Grossman – Paroles Betty Comden

Avec Betsy Joslin et Peter Gallagher

I do miracles

Extrait de Kiss of the spider woman

Musique : John Kander – Paroles : Fred Ebb

Avec Kirsti Carnahan et Dorothy Stanley

Wishing you were somehow here again

Extrait de The phantom of the opera

Musique : Andrew Lloyd-Weber – Paroles : Charles Hart

Avec Michael Crawford, Sarah Brightman, Steve Barton