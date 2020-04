« Happy Feet » ou le « Gym Tonic » des Claquettes

Dimanche prochain, les auditeurs de 42e rue programment 42e rue ! Dites-nous quel est votre numéro de claquettes préféré et nous le diffuserons avec votre message.

Dans votre message, indiquez bien la version du morceau, pourquoi vous l'avez choisi et comment vous vivez cette période de confinement.

Vous pouvez nous laisser un message :

sur le répondeur de 42e rue : 01 56 40 68 10

ou en nous envoyant par mail à 42erue@radiofrance.com un message enregistré sur votre smartphone.

La leçon de Victor Cuno

Entrainez-vous sur cette vidéo avec Gene Kelly

Comment jouer des claquettes avec Fabien Ruiz

Le choix d’Alexis Michalik

Ray Bolger dans « The Great Ziegfeld »

Entraînez-vous chez vous !

« Les kitchenvidéos » de claquettes de Victor Cuno

Dansez en vidéo !

Go into your dance, extrait de « 42nd street »

Sweet Georgia Brown par Brother Bones

Crazy For You, performance aux Tony Awards de 1992

Fred Astaire et Eleanore Powell dans « Broadway Melody de1940 »

I can do that, extrait de A Chorus Line

Gregory Hines : That’s how you jazz

Les Nicholas Brothers et Cab Calloway dans le film « StormyWeather »

Nos vidéos confinées préférées

Andrew Lloyd Webber au piano vous propose de chanter avec lui sa chanson « Memory » https://twitter\.com/OfficialALW/status/1249284566143111168?s=20

Le danseur américain Lil Buck dans un incroyable Lac des Cygnes au milieu du bitume de Los Angeles vide à découvrir ici https://www\.facebook\.com/anu\.prestonia/videos/10219251561094273/

