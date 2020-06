Happy Feet 4 : Victor Cuno, professeur de claquettes, programme 42e rue

Victor Cuno est professeur de claquettes depuis plus de 30 ans à Paris ; Formé aux Etats Unis par Henry LeTang et Bob Audy, il nous a fait oublier durant le confinement nos soucis sur la 42e rue avec ses cours de claquettes. Pour la fête de la Musique, nous avions envie de le remercier...

...et mieux découvrir sa science qu’il enseigne depuis des années à Paris.

Victor Cuno

Une vie consacrée à tous les aspects de l'art des Claquettes. Après des études musicales au Conservatoire de Bâle il commence le Tap Dance, qui le mène très vite à New York, où il s'est perfectionné avec Bob Audy et Henry LeTang. Il a débuté à Paris dans le Show Musical Tu Brodes... Ouais! Parmi ses créations, nous comptons From Harlem To Broadway, Tap, Happy Feet et Délires En Claquettes.

Danseur, pianiste, compositeur et chorégraphe, Victor Cuno enseigne les Claquettes à Paris et dans toute l'Europe depuis plus de 30 ans et accompagne lui-même ses cours au piano. Sa passion pour l'histoire des claquettes ont fait de lui un spécialiste recherché pour des documentaires comme Dansons Les Claquettes et Broadway A Hollywood.

Vidéos

Gene Kelly, Danny Daniels et Alex Romero dansant sur un air de "An American in Pasadena" (1978)

Eleanor Powell : "Lady Be Good" de Ira et George Gershwin

Ray Bolger : Who extrait du film "Look for The Silver Lining" (musique : Jerome Kern – paroles : Otto A. Harbach et Oscar Hammerstein II) (1949)

Caroline O'Connor : You'll Shoot Your Eye Out extrait de “A Christmas Story” (paroles et musique : Benj Pasek et Justin Paul)

Bill Robinson plus connu sous le nom de Bojangles, est un acteur et danseur de claquettes américain né à Richmond (Virginie) le 25 mai 1878 et mort à New York le 25 novembre 1949, il s'est fait connaitre pour ses prestations au cinéma hollywoodien des années 1930 et sur les scènes de Broadway.

Have You Seen Kelly ? (paroles et musique : CW Murphy et Will Letters)

Hommage à Lon Chaney considéré comme l'un des plus grands danseurs de claquettes de tous les temps et connu comme le "maître du paddle and roll".

"Broadway Melody" (paroles et musique : Arthur Freed et Nacio Herb Brown) (1929)

Judy Garland et Donald O'Connor : "The Old Soft Shoe" (1963)

Eloise Kropp chante Star Tar de “Dames at Sea“ (musique : Jim Wises - paroles : George Haimsohn)

La Fête de la musique

Retrouvez Laurent Valière pour la fête de la musique ce soir en direct sur France Musique :

A 20h, La fête de la musique de France Musique en direct du studio 104, coanimée avec Aurélie Moreau, avec Tedi Papavrami, le Trio Zadig, la Chapelle Harmonique, Alex Vizorek, L’orchestre national de France, l’orchestre philharmonique de radio France, Gregory Privat, Recovevo, Thibaut Garcia, les Frivolités Parisiennes et Neima Naouri

A 23h ; réécoutez « 42e rue fait son show », la grande fête de la comédie musicale de France Musique

