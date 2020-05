Happy Feet 3 : « Les claquettes contre-attaquent »

Pour la 3e semaine, nous vous proposons de vous défouler claquettes au pied, en compagnie de notre professeur Victor Cuno, de la comédienne Jasmine Roy et des titres choisis par les auditeurs de France Musique.

dites-nous quel est votre titre préféré et nous le diffuserons avec votre message.

Indiquez bien la version du morceau, pourquoi vous l'avez choisi et comment vous vivez cette période de confinement.

Vous pouvez nous laisser un message :

sur le répondeur de 42e rue : 01 56 40 68 10

ou en nous envoyant par mail à 42erue@radiofrance.com un message enregistré sur votre smartphone.

La leçon de claquettes de Victor Cuno

Victor Cuno est directeur de l'école SwingTap à Paris. Voici la leçon du jour en vidéo.

Fred Astaire interprète Sunday Jumps dans la comédie musicale "Royal Wedding"

Le choix de Jasmine Roy

I’ve gotta hear that beat extrait de "Small Town Girl"

Jasmine Roy fait ses débuts dans la comédie musicale (The Rocky Horror Show Live). S’ensuit une série de premiers rôles au Canada (Puttin’ on the Ritz, Love Notes, Les Misérables, Chess, Starmania...) et en France (Starmania, Les Demoiselles de Rochefort). En 2014, elle se produit successivement dans Into the Woods, Les Parapluies de Cherbourg, Kiss Me, Kate et 42nd Street au Théâtre du Châtelet, où elle travaille sous les directions de Lee Blakeley, David Charles Abell, Stephen Mears, Vincent Vittoz et Gareth Valentine. En janvier 2018, elle crée le rôle de Ruth dans la production de Wonderful Town à l’Opéra de Toulon sous la direction d’Olivier Benezech et de Larry Blank. On a pu également l’entendre en concert symphonique avec Michel Legrand puis au Théâtre Des Champs Elysées avec Natalie Dessay dans Between Yesterday and Tomorrow. Jasmine Roy incarnait Golde , la femme du laitier, dans Un violon sur le toit à L'Opéra National du Rhin à Noël dernier.



Jasmine Roy (voix), Olivier Breitman (voix), Frédéric Calendreau (piano) interprètent "Est-ce que tu m'aimes ? de Jerry Bock et Sheldon Harnick. Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 6 octobre 2019 : "Un violon sur le toit" par Barrie Kosky en concert

Jasmine Roy (voix) et Daniel Glet (piano) interprètent « Bali Ha'i » de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein.

Extrait du Cabaret 42e rue du 1er mars 2020 : "South Pacific " en concert

Dansez en vidéo

Ruth Brown & Linda Hopkins dans "Black and blue", performance aux Tony Awards de 1989

Extrait de Steppin out avec Liza Minnelli

Fred Astaire dans Drum Crazy extrait du film "Easter Parade"

Sammy Davis Junior danse Singin’ in the rain lors d'un concert à Paris en 1985

Let's Raise a Glass extrait de "Grand Hotel"

A kiss or two extrait du film "Hit the deck"

No dames extrait du film "Hail Ceasar !"

I’ve gotta hear that beat extrait de "Small Town Girl"

Troupe Stomp : Part 3 - Just clap your hands

Nos vidéos confinées préférées

Chantez avec Elaine Page la chanson de la comédie musicale « Chess » « I know him so well » qu’elle a créé sur scène. Une comédie musicale du groupe Abba.

Durant le confinement, la troupe française de Avenue Q s'est réunie à distance pour un numéro parfaitement d'actualité 👏👏👏

Un quizz pour tester vos connaissances en comédie musicale

https://view.genial.ly/5e9813ebd1e1fc0dea31a438/interactive-content-cinequiz3

Actualité

Le concert anniversaire des 90 ans de Stephen Sondheim : vous pouvez le visionner ici en intégralité

Sur notre page Facebook , nous vous proposons chaque jour une idée de spectacle musical à regarder en ligne ou écouter et nous rendons compte des initiatives des artistes qui sont très actifs durant cette période difficile Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos liens YouTube de #comédiemusicaleconfinée afin que nous les postions.

