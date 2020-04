Happy Feet 2 : « Tous sur des claquettes. »

Vous avez aimé, nous recommençons à la demande générale. Ce dimanche, les auditeurs de 42e rue programment encore 42e rue ! Dites-nous quel est votre numéro de claquettes préféré et nous le diffuserons avec votre message.

Dans votre message, indiquez bien la version du morceau, pourquoi vous l'avez choisi et comment vous vivez cette période de confinement.

Vous pouvez nous laisser un message :

sur le répondeur de 42e rue : 01 56 40 68 10

ou en nous envoyant par mail à 42erue@radiofrance.com un message enregistré sur votre smartphone.

La leçon de Victor Cuno

Victor Cuno est directeur de l'école SwingTap à Paris. En savoir plus : ici

Le choix de Dominique Trottein

Dominique Trottein est le directeur musical du Roi Lion et de Ghost

"Claquettes quand tu nous tiens" Toute l'histoire du "tap dance"

Dansez en vidéo

Mathilde au chant et Fabien Ruiz aux claquettes nous offrent un extrait de la comédie musicale The Aristocats : Everybody wants to be a cat. Extrait du concert des 10 ans de 42e Rue enregistré le 27 octobre 2018.

Sur les ailes de la danse (Swing Time) 1936, comédie musicale de George Stevens. Musique de Jerome Kern. Avec le couple mythique Fred Astaire et Ginger Rogers.

Dans la fameuse séquences Bojangles of Harlem, Fred Astaire, grimé en hommage au célèbre danseur noir William Luther Robinson, dit Bill Robinson et surnommé Bojangles, fait un numéro époustouflant de claquettes devant trois ombres géantes qui dansent avec lui.

Anything goes de Cole Porter. Performance aux Tony Awards de 2011

No no Nanette de Vincent Youmans

We Tapped That Ass extrait de la série Crazy ex girl friend

Savion Glover dans Bring in da noise

The book of Mormon aux Tony Awards

Actualité

“Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”

Cette nuit, une pluie de stars en direct pour fêter les 90 ans de Stephen Sondheim : Meryl Streep, Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Audra McDonald, Christine Baranski, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O’Hara, Aaron Tveit, Maria Friedman, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Elizabeth Stanley, Chip Zien, Alexander Gemignani, Iain Armitage, Stephen Schwartz et les acteurs de Pacific Overtures au Classic Stage Company, Ann Harada, Austin Ku, Kelvin Moon Loh and Thom Sesma.

La soirée intitulée « Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration » c'est cette nuit à partir de 2 heures du matin. Ça vaut la peine de veiller ! Sur la chaîne de Broadway.com

A regarder gratuitement jusqu'à ce soir : Love never dies, la suite du Fantôme de l'opéra sur la page You Tube de Andrew Lloyd Webber

Nos vidéos confinées préférées

Hugh Jackman chante Dear Evan Hansen

Madame Doubtfire, n’ouvrira pas à Broadway ce printemps, mais les acteurs ont enregistré confinés le final

Des initiatives à suivre

Chantez les Frivolités !

Vous êtes sot-prano, baryTénor hurlant-solo, nul ou timide, le chœur des Frivolités Parisiennes est fait pour vous.

Une expérience pour vous !

Seul(e) en salle … de bain, à plusieurs en « vidéo-conf-écran-splitté », en famille dans le salon, venez donner de la voix et osez monter sur la scène de l’Athénée, des Folies Bergères, du Théâtre Impérial ou du Trévise avec : La Scarlatine, extrait archi-contagieux de Normandie.

Filmez-vous ou pas et envoyez, vos vidéos à l’adresse : bandedesfrivos@gmail.com ou en MP sur leur page Facebook. Les Frivolités feront un petit film souvenir pour mettre dans la boîte à petits films.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Sur notre page Facebook , nous vous proposons chaque jour une idée de spectacle musical à regarder en ligne ou écouter et nous rendons compte des initiatives des artistes qui sont très actifs durant cette période difficile Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos liens YouTube de #comédiemusicaleconfinée afin que nous les postions.

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag #42erue, facebook et instagram !

Programmation musicale

Mathilde et Fabien Ruiz :Everybody wants to be a cat“Les Aristochats”Extrait de 42e rue fait son show 2018, France Musique

Fred Astaire : Bojangles of Harlem

Extrait de Sur les ailes de la danse, BOF

Musique : Jerome Kern / aroles : Dorothy Fields

Label : CBS

Sutton Foster : Anything Goes

Extrait de Anything Goes, Broadway 2013

Paroles et musique : Cole Porter

Susan Watson – Jack Gilford : I want to be happy

Extrait de No no Nanette, Broadway 1971

Musique : Vincent Youmans – Paroles : Irving Caesar et Otto Harbach

Label : SONY

We tapped that ass

Extrait de Crazy ex-girl friend, BOF de la série

Musique : Adam Schlesinger

Label : CBS STUDIOS

Noise funk bring in da noiseTap dance

Extrait de Bring in da noise, bring in da funk, Original Broadway Cast

Musique : Daryl Waters, Zane Mark, Ann Duquesnay – Paroles : Reg E. Gaines, George C. Wolfe, Ann Duquesnay

Label : RCA Victor

Gene Kelly : The worry song Jerry

Extrait de Anchors Aweigh, BOF Label : MIS

Turn it off

Extrait de The book of Mormon, Original Broadway Cast

Paroles et musique : Trey Parker, Robert Lopez, Matt Stone

Label : MIS

Got into your dance

Extrait de 42nd street, Original Broadway Cast

Label : RCA RECORDS

Les Oignons : Happy feet

Musique : Julien Silvand – Hune Milo

Label : FREMEAUX ET ASSOCIES

Got into your dance

Extrait de 42nd street, Original Broadway Cast

Label : RCA RECORDS