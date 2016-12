"Hamilton", première comédie musicale du XXIe siècle - "Un mois à Broadway" 1/4

Le phénomène Hamilton de Lin-Manuel Miranda •

Cette comédie musicale installée à Broadway, retrace la vie et l'époque de l'un des personnages les plus importants de l'Amérique : Alexander Hamilton. Cet orphelin américain a joué un rôle important dans l'histoire du pays : il est l'un des pères fondateurs de la Constitution américaine et était un collaborateur de George Washington. Ce show mêle histoire américaine, hip-hop et R & B. Depuis quelques mois,c'est un véritable phénomène de société aux Etats-Unis. Lin-Manuel Miranda, personnage principal et créateur de la comédie musicale a réussi à faire entrer le hip-hop à Broadway !

► Pour voir Hamilton (en costumes) aux Grammy Awards, cliquez ici.

Interviews :

A gagner :

Special fans !

Actualités

►PARIS FRINGE FESTIVAL

Du 23 au 29 mai 2016 au Théâtre Les Feux de la Rampe (Paris).

Le Fringe est un festival de théâtre multidisciplinaire anglophone, néé dans les années 1940 à Edimbourg. Le festival mondialement connu aujourd'hui s'est exporté à travers le monde et voit sa première édition parisienne s'installer au Théâtre Les Feux de la Rampe.

Au programme de ce festival : trois comédies musicales.

Les Feux de la Rampe

34 Rue Richer

75009 Paris

► LUCY DIXON "JAZZ A ST GERMAIN DES PRÉS"

Dimanche 22 mai à 17h SWING & CLAQUETTES

Comédienne, chanteuse, claquettiste, danseuse ; les talents artistiques de Lucy Dixon sont innombrables. Pour son dernier album « Lulu’s Back in Town », Lucy Dixon Quartet retrace les standards des années 1930 et 1940. Sa voix claire et son phrasé chaloupé, associés à ses chansons rétros, et modernes par leurs arrangements, donnent résolument envie de danser.

Place Saint-Germain-des-Prés

75006 Paris

►MAXINE LINEHAN CHANTE PETULA CLARK

Lundi 23 mai à 20h au Théâtre du Châtelet

Maxine Linehan présente un hommage à Petula Clark. Le spectacle suit la carrière la chanteuse anglaise depuis ses premiers titres des années 1940 jusqu’à ses plus grands succès des années 1960, en passant par ses rôles à Broadway et au cinéma.

Théâtre du Châtelet

2 rue Edouard Colonne

75001 Paris.

Notre prochain concert privé

Carte blanche à Hervé de Volder

Hervé de Volder est nommé cette saison deux fois aux Molière dans la catégorie Meilleur spectacle musical avec "Les Fiancés de Loche" et "Kiki". On lui doit également un autre grand succès : "Chance".

En direct et en public au studio 106 Dimanche 19 juin à 11h

Programmation musicale

♫ Album : Merrily We Roll Along 2012 Encores! Cast

Paroles & Musique : Stephen Sondheim

• Lin Manuel Miranda : Franklin Shepard, Inc

Label : P.S. Classics

♫ Album : West Side Story, The New Broadway Cast

Musique : Leonard Bernstein

• Josefina Scaglione: Me Siento Hermosa (I Feel Pretty)

Label : Mis

♫ Album : Hamilton, Original Broadway Cast

Paroles et Musique : Lin Manuel Miranda

• Lin Manuel Miranda :

- Alexander Hamilton

- Farmer Reputed

• Jonathan Groff : You'll Be Back

• Daveed Diggs : What'd I Miss

Label : Atlantic

♫ Album : 1776, Original Broadway Cast

Paroles et Musique Sherman Edwards

• Howard Da Silva, William Daniels, Ken Howard : But, Mr. Adams

Label : Sony

♫ Album : Ben Franklin in Paris, Original Broadway Cast

Musique : Mark Sandrich Jr

• Robert Preston : I Invented Myself

Label : Drg

♫ Album : Hamilton, Original Broadway Cast

Paroles et Musique : Lin Manuel Miranda

• Lin Manuel Miranda : The Schuyler Sisters

Label : Atlantic

♫ Album : Into The Heights, Original Broadway Cast

Paroles et Musique : Lin Manuel Miranda

• Lin Manuel Miranda : Alabanza

Label : Ghostlight

