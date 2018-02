"Half A Sixpence", le renouveau de la comédie musicale britannique après guerre

La grande affiche

Extrait de la recréation à Londres l'an dernier de "Half a sixpence" avec Charlie Stemp dans le rôle titre.

Half a Sixpence est l’histoire du jeune orphelin Arthur Kipps, assistant d’un marchand de tissus. Celui-ci hérite d’une fortune qui lui permettra de s’élever dans la société et d’être respecté de tous.

Bande annonce du film de George Sidney avec Tommy Steele dans le rôle titre.

Actualité

JACK, l'EVENTREURDE WHITECHAPELLes lundis à 19h30 – les mardis à 21h30 au Théâtre Trévise (Paris)

Londres 1888. Des crimes odieux perpétrés sur des prostituées du quartier de Whitechapel défraient la chronique.

Musique : Michel Frantz / Paroles : Julien Mouchel / Mise en scène : Samuel Sené

Prochain Cabaret 42e rue

"Grease" la comédie musicale rendue célèbre par le film avec Olivia Newton John et John Travolta est de retour à Paris en langue française et anglaise au Théatre Mogador.

42e rue reçoit la troupe et les musiciens au complet pour une émission festive placée sous le signe du son des années 50 ! Ils interpréteront .

Avec Alizée Lalande , Alexis Loizon, Sébastien Lemoine, Emmanuelle N'Zuzi, Sarah Manesse, le directeur musical Dominique Trottein et son orchestre, Nicolas Engel, adaptateur, Eric Loustau Carrère, producteur, et Véronique Bandelier, metteuse en scène résidente

En direct et en public du studio 105

Dimanche 25 février à 11h

Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr

Programmation musicale

