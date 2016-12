"Guys and Dolls" de Frank Loesser

Guys and Dolls la comédie classique de l’âge d'or signée Frank Loesser, une comédie musicale maligne et joyeuse.

Lorsque le rideau se lève sur Guys and Dolls, nous sommes dans une ruelle de New York. Des joueurs de courses et truands se font cirer les chaussures en pleine rue tout en lisant leur journal. Frank Loesser nous plonge directement dans le swing.

C’est un ballet narratif fait pour capturer le monde coloré du New York de Runyon. Il y a des pickpockets, des touristes naïfs, un faux aveugle, jusqu’à ce qu’on découvre dans ce que Frank Loesser appellera une « fugue » des joueurs de courses de chevaux qui vont chanter en canon.

Invité :

Gavin Spokes, joue le rôle de Nicely Nicely Johnson dans Guys and Dolls la nouvelle production à l'affiche du Phoenix Theatre de Londres

Bande annonce

Actualité

Concert « Broadway Melody » consacré à Cole Porter

Tous les mois, la série de concerts « Broadway Melody » propose de découvrir la magie des comédies musicales américaines à travers des rencontres musicales thématiques. Sur scène, les airs sont présentés par un historien de la comédie musicale et interprétés par des talents internationaux de la comédie musicale, sous la direction de Lauren Van Kempen et Mathieu Serradell.

La deuxième saison débute avec le compositeur Cole Porter, par les interprètes Christine Buffle (Kiss me Kate, Théâtre du Châtelet), Scott Emerson (Into the Woods, Théâtre du Châtelet), Maxime de Toledo (Passion, Théâtre du Châtelet) et Lauren Van Kempen (Kiss me Kate, Théâtre du Châtelet), accompagnés au piano par Mathieu Serradell (CATS, Théâtre Mogador). Une rencontre présentée par Jean-Luc Jelery.

Les dimanches 27 mars et 3 avril à 20h à l’Auguste Théâtre - 6 impasse Lamier - 75011 Paris.

Informations et réservations sur le site de l'Auguste Théâtre

Jeu concours

gagnez un voyage à Londres pour assister à une comédie musicale en écoutant "42e rue"

► Pour participer au concours et gagner un voyage à Londres et assister à "Guys and Dolls" cliquez ici

Du 20 mars au 10 avril, chaque dimanche "42e rue" offre à ses auditeurs

deux voyages pour deux personnes à Londres pour assister à une comédie musicale.

Chaque semaine, une comédie musicale différente est en jeu.

En partenariat avec la Société des Théatres de Londres et Eurostar

Notre prochain Cabaret 42e rue

Concert privé avec la troupe de "L'Opéra de quat'sous" de Kurt Weill et Bertolt Brecht par Opera Eclaté dirigé par Olivier Desbordes avec Anandha Seethanen, Eric Perez , Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Flore Boixel, Sarah Lazerges, Samuel Theis.

En direct et en public du studio 106 le dimanche 10 avril à 11h

pour réserver maisondelaradio.com

Programmation musicale

Album : The Rat Pack : The very best of

Luck Be a Lady par Frank Sinatra

Label : Universal Music

Album : How To Succeed In Business 2014

Paroles et musique : Frank Loesser

Coffee Break

Label : Decca

Passion (Production Théâtre Châtelet)

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Loving You par Natalie Dessay

L'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Andy Einhorn

Enregistrement Châtelet

Album : Guys And Dolls (Original Cast Broadway)

Paroles et musique : Frank Loesser

Runyonland Music Fugue For Tinhorns par Stubby Kaye (Nicely), Johnny Silver (Benny), Douglas Deane (Rusty Charlie)

Label : Naxos

Album : Guys And Dolls

Paroles et musique : Frank Loesser

I'll Know par James Randolph et Ernestine Jackson

Label : Motown

Album : Musique de Film / Guys & Dolls / 1955

If I Were A Bell par Marlon Brando et Jean Simmons

Label : Delta Leisure Group

Album : Guys And Dolls (1992)

Paroles et musique : Frank Loesser

A Bush And A Peck par Faith Prince

Label : Masterworks Broadway

Album : Carol Burnett sings

Paroles et musique : Frank Loesser

Adelaide's Lament par Carol Burnett

Label : Stage Door

Album : An Evening With Frank Loesser

Paroles et musique : Frank Loesser

Adelaide et Luck Be A Lady Tonight par Frank Loesser au piano

Label : DRG Records

Album : Harry Connick Jr. in concert on Broadway

My Time Of Day /I've Never Been In Love Before par Harry Connick Junior

Label : Columbia/ Sony

Album : Guys And Dolls (National Theatre 1982)

Paroles et musique : Frank Loesser

Sue Me par Bob Hoskins et Julia Mckenzie

Marry The Man Today par Julia Mckenzy et Julie Convington

Label : Dover Classics

Guys And Dolls

Sit Down You're Rockin

