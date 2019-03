Goodbye Dolly

Programmation musicale

Hello Dolly

Paroles et musique : Jerry Harman

Hello Dolly, original Broadway cast 1964

Carol Channing

Fraught

Paroles et musique : Marc Blitzstein

Extrait de No for an answer, 1941

Carol Channing

Diamonds are girl’s best friend

Musique Jule Styne, paroles Leo Robin

Gentlemen prefer blondes, original Broadway cast, 1949

Carol Channing

A little girl fromlittle rock

Musique Jule Styne, paroles Leo Robin

Gentlemen prefer blondes, original Broadway cast, 1949

Carol Channing

It'sdelightful in Chile

Musique Jule Styne, paroles Leo Robin

Gentlemen prefer blondes, original Broadway cast, 1949

Carol Channing, Rex Evans

Join us in a little cup of tea

Show girl , original broadwaycast, 1961

Carol Channing

The girl in the show

Show girl , original broadwaycast, 1961

Carol Channing

Before the parade passes by

Paroles et musique Jerry Herman

Hello Dolly, Broadwaycast 1964

Carol Channing

I put my hand in

Paroles et musique Jerry Herman

Hello Dolly, Broadwaycast en 1994

Carol Channing

Jazz baby

M.K Jerome, Blanche Merrill

Thoroughly modern millie, bande originale du film

Carol Channing

Looking back

Musique Jule Styne, paroles Betty Comden et Adolph Green

Lorelei , original Broadway cast, 1973

Carol Channing

Men

Musique Jule Styne, paroles Betty Comden et Adolph Green

Lorelei , original Broadway cast, 1973

Carol Channing

Tapyour troubles away

Paroles et musique Jerry Herman

Jerry's girls, original Broadway cast, 1984

Carol Channing

Carol Channing Sequence

Forbidden Broadway, volume 3

Carol Channing en trois vidéos

Diamonds are girl’s best friend, créé par Carol Channing en 1949

Un parfait exemple du talent de Carol Channing, ici en compagnie de Tommy Tune

Hello Dolly par la Dolly Levi originale, Carol Channing en 1979 :

Bibliographie

Just Lucky I guess, Carol Channing, Simon & Schuster

Actualités

Théâtre musical :"La Tour de 300 Mètres", une pièce musicale qui prend pour cadre la Belle Epoque et raconte l'histoire de la construction de la Tour Eiffel. Les jeudi, vendredi et samedi à 19h et le dimanche à 17h au Théâtre des Mathurins. Auteur – Compositeur : Marc Deren, Metteur en scène : Julien Rouquette

Théâtre musical :Michel for Ever. Quelques amis font revivre l’esprit, l’univers, la fantaisie, la grâce et les couleurs de Michel Legrand, à travers la beauté de ses mélodies et de ses orchestrations. Jusqu'au 14 juillet au Théâtre de Poche-Montparnasse. Mise en scène de Stéphan Druet et Daphné Tesson.

Prochain cabaret 42e rue : Carte blanche à David Alexis

Dimanche 7 avril

Il a impressionné le public du Il a impressionné le public du concert anniversaire de "42e rue" en octobre dernier en reprenant le rôle du maitre de cérémonie dans "Cabaret". David Alexis a une formation complète musicale et de comédien, il a étudié à l'école Jacques Lecoq et sur scène a incarné Fagin dans la nouvelle comédie musicale "Oliver Twist", Bernadette dans "Priscilla folle du désert" ou joué dans l'adaptation française de "Avenue Q".

En direct et en public du Carreau du Temple.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Ouverture des réservation 20 jours avant sur maison de la radio

