Le metteur en scène Ladislas Chollat programme 42e rue

Programmation musicale

Résiste

Paroles et musique : Michel Berger

La groupie du pianiste

Gwendal Marimoutou (voix)

Beauty and the beast, OBC

Musique : Alan Menken – paroles : Howard Ashman

Something there

Susan Egan (voix)

BOF / The rocky horror picture show

Réalisateur : Jim Sharman

Touch-a, touch-a, touch me

Susan Sarrandon (voix)

Avenue Q (archive 42e rue)

Musique Robert Lopez, adaptation française Bruno Gaccio

Ça craint d'être moi

Shirel, Emmanuel Suarez, Emmanuel Quatra, David Alexis, Gaetan Borg, Alice Lyn, Philippe Aglae, Jean Michel vaubien, Viriginie ramis, Prisca Desmarez. Et au piano Raphael Sanchez (voix)

Billy Elliot Original London Cast

Musique : Elton John

Electricity

Liam Mower (voix)

L’été de Vivaldi

Summer : Summer 3 - pour violon et orchestre de chambre

Musique : Vivaldi (recomposée par Max Richter)

Daniel (violon, Raphael Alpermann (clavecin)

Orchestre de Chambre du Konzerthaus de Berlin

Andre de Ridder (direction)

Les Misérables Original London Cast

Musique : Claude-Michel Schoenberg – paroles : Alain Boublil

One day more

Colm Wilkinson, Michael Ball... (voix)

Chicago (archive 42e rue)

Musique : John Kader – Paroles : Fred Ebb / adaptation française Nicolas Engel

Mr Cellophane

Pierre Samuel (voix)

Vidéos :

"Oliver Twist" de Shay Alon et Christopher Delarue et mis en scène par Ladislas Chollat était à l'affiche du concert anniversaire de 42e rue en octobre dernier et était d'un Cabaret 42e rue à sa création en 2016

Actualité

Cinéma :

"Let's dance", Un film de Ladislas Chollat, avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume de Tonquedec, Mehdi Kerkouche, Fiorella Campanella, Mwen Marchand, Laura Defretin, Brahim Zaibat, Brandon Masele, Magdalena Malfray, Nicolas Huchard et Julien Ramade. En salle mercredi 27 mars.

Cinéma :

Redécouvrez "Ragtime" le film de Milos Forman sort de nouveau au cinéma et en BluRay (Arte éditions).

Prochain cabaret 42e rue : Carte blanche à David Alexis

Dimanche 7 avril

Il a impressionné le public du concert anniversaire de "42e rue" en octobre dernier en reprenant le rôle du maître de cérémonie dans "Cabaret".

David Alexis a une formation complète musicale et de comédien, il a étudié à l'école Jacques Lecoq et sur scène a incarné Fagin dans la nouvelle comédie musicale "Oliver Twist", Bernadette dans "Priscilla folle du désert" ou joué dans l'adaptation française de "Avenue Q".

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Réservation sur maison de la radio

