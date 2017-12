Crazy « Girl Crazy » de George Gershwin

LA GRANDE AFFICHE

Girl Crazy de George Gershwin (1930)

Judy Garland et Mickey Rooney : Could you use me (film Girl Crazy 1943)

Ethel Merman dans "The Lucy show" montre comment chanter "I got rhythm"

ACTUALITE

DVD

La mélodie du bonheur (Blue Skies) d’Irving Berlin aux Editions Rimini

Avec Fred Astaire, Bing Crosby et Joan Caulfield

LIVRES

L'Aventure Starmania, de François Alquier aux Editions Hors collection

A l'occasion du quarantième anniversaire du célèbre opéra rock signé Michel Berger et Luc Plamandon, cet album illustré revient sur la genèse et les secrets d'un succès légendaire.

La Comédie musicale de Chistophe Chamclaux et Linda Tahir-Mériau, aux Editions le Courrier du livre

Judy Garland photographiée par Minelli, Leslie Caron tourbillonnant autour de Gene Kelly, Cyd Charisse vampant Fred Astaire, Elvis cherchant querelle au King Creole… En solo, en duo, en chorus line, derrière leur caméra ou leur piano, découvriez les artistes qui, trois décennies durant façonnèrent les plus beaux moments de la comédie musicale.

SPECTACLES

Un soir de réveillon, par La Compagnie Les Brigands

Musique de Raoul Moretti, Paroles de Paul Armont et Marcel Gerbidon

Une des premières comédies musicales parisiennes dans le style music-hall, léger, comique et dansant

Au Cabaret la Nouvelle Eve Paris 09

Lundi 6, 13, 20, 27 novembre – Mardi 5, 12, 19, 26 décembre à 20h30

Youpide Caroline RoelandsEntourée de Nicole Croisille et d’une flopée d’artistes aux talents multiples, Caroline Roëlands présente, « YOUPI » peuplé de chansons de bon goût, de danses inconnues, de tours de passe-passe et autres attractions et rebondissements improbables. Une revisite loufoque de l’inénarrable univers du grand Music-hall...

Au Cabaret la Nouvelle Eve Paris 09

Lundi 11 et 18 décembre à 20h30

CONCERTS

Bernstein on Broadway par l'Orchestre National de Lille

Extraits de On the town / Trouble in Tahiti / Wonderful Town / Candide / Mass / Peter Pan / West Side Story / 1600 Pennsylvania Avenue

Direction Geoffrey Patterson - Chanteurs Elizabeth Sutphen, Rebecca Trehearn, Jack Swanson, Theo Hoffman, Michael Hewitt

La Luna de Maubeuge

Vendredi 15 décembre à 20h

Broadway Symphonique par Isabelle Georges et LOrchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs Elysées

Noel à Broadway par l'Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio

avec Deborah Myers, Cassidy Janson, Damian Humbley, Nathan Gunn

Radio France à l'Auditorium de Radio France, concert présenté par Laurent Valière et Saskia Deville

Vendredi 22 à 20h et samedi 23 décembre à 15h

PROCHAIN CABARET 42e rue : Chantons sous la Wonderful Town !

Avec :

Dan Burton, héros de « Singin in the rain » au grand Palais qui proposera des extraits de son nouvel album dédié à Broadway,

le Spirit of Chicago Orchestra qui revistera la partition originale de « Singin in the rain » comme à sa création dans les années 20

et les artistes de « Wonderful Town » de Leonard Bernstein, en avant première avant la création française de cette comédie musicale en janvier à l’Opéra de Toulon.

En direct et en public dimanche 17 décembre à 11h au studio 105 de France Musique. Réservations indispensable

PROGRAMMATION MUSICALE

Crazy girl Crazy

Barbara Hannigan : Girl Crazy suite : “But not for me”

Before they were hits

Red Nichols and his orchestre “I got rhythm” (1930)

George Gershwin plays George Gershwin- rare recordings 1932-35

George Gershwin “I got rhythm”

Ethel Merman It's De-Lovely

Ethel Merman "I got rhythm"

Chet sings/ The american years 1953-1958 C

Chet Baker “Embraceable you”

André Previn with voices

Andre Previn “Embraceable you”

Girl Crazy

Eddie Korbich “Bronco busters”

The songs of George Gershwin - enregistrements monos de 1925 a 1951

The foursome “Bidin' my time”

Girl Crazy

“Land of the gay caballero”

Sam and Delilah

Ethel Merman “Sam and Delilah”

Girl Crazy

“Barbary coast” “But not for me”

Lyrics by Ira Gershwin

Nancy Walker “Boy what love has done to me”

BO Girl Crazy

Judy Garland et Mickey Rooney “Could you use me?”

The Gershwin in Hollywood Crazy Girl film 1931 Turner/Rhino/WSM

“you've got what gets me”