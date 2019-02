Galt Mac Dermot, de Hair à RUN DMC

Programmation musicale

Hair (2011)

Musique : Galt Mac Dermot

Aquarius : Steve Bargonetti, guitare

Hair (1967)

Musique : Galt Mac Dermot – Paroles : Gerome Ragni, James Rado

Good morning starshine : Lynn Kellogg, Melba Moore, James Rado, Gerome Ragni

Scandal

Musique : Galt Mac Dermot

Réalisateur : Michael Caton-Jones

Africanwaltz : Johnny Dankworth

Coffee cold : Galt Mac Dermot (piano)

Hair

Musique : Galt Mac Dermot – Paroles : Gerome Ragni, James Rado

Black gold

Musique : Galt Mac Dermot – Paroles : Gerome Ragni, James Rado

Ain`t got no-I got life : Nina Simone

Musique : Galt Mac Dermot

Walking in space

Musique : Galt Mac Dermot

Let the sunshine in : Galt Mac Dermot (piano)

Musique : Galt Mac Dermot – paroles : John Guare

Summer, summer

Bring all the boys back home

Symphony

I am not interested in love

Love, is that you ?

The human comedy

Musique : Galt Mac Dermot – paroles : Bill Dumaresq

Somewhere, someone

Dude

Musique : Galt Mac Dermot – paroles : Gerome Ragni

Baby Breath : Gerome Ragni

Woman is sweeter

Musique : Galt Mac Dermot

Woman is sweeter : Galt Mac Dermot (piano)

The phantom of the opera

Musique : Andrew Llyod Weber – paroles : Charles Hart

Think of me : Michael Crawford, Sarah Brightman, Steve Barton

Documentaire sur Galt Mac Dermot

Actualité

Exposition :

Comédies MusicalesLes costumes font leur show !

Venez plonger dans l’univers des plus grandes comédies musicales de MyFair Lady à La Mélodie du bonheur en passant par Grease, Cabaret, Cats, Le Fantôme de l’Opéra ou encore 42nd Street...

L’exposition présente plus d’une centaine de costumes issus de spectacles joués sur la scène du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de Mogador mais aussi, ceux de célèbres productions données à New York, à Londres, à Toulon et à Paris.

Centre national du costume de scène, Moulins - Quartier Villars - Route de Montilly 03000 Moulins

Jusqu'au 28 avril 2019

, © Jean-Marc Teissonnier - Ville de Moulin

