« Fun Home », la comédie musicale de Jeanine Tesori d'après la bande dessinée d' Alison Bechdel

« Fun Home » est d'abord un roman graphique publié en 2006 par Alison Bechdel, dessinatrice et auteur de bandes dessinées, paru en France chez Denoël Graphic.

"Fun Home" est un roman graphique assez audacieux qui, sur le papier n'est pas censé attirer des foules et pourtant a obtenu l'an dernier le prestigieux Tony Award de la meilleure comédie musicale et de la meilleure partition.

La comédie musicale Fun Home nous raconte l'histoire de la romancière Alison, qui après la perte inattendue de son père, va replonger dans son passé afin de raconter l'histoire d'un homme volatile, intelligent et unique.

Entre le passé et le présent, Alison va revivre son enfance, en jouant dans les funérailles de la famille Bechdel, la compréhension de sa propre sexualité et les questions sans réponses sur les désirs méconnus de son père.

Fun Home est actuellement à l'affiche à Broadway du théatre Circle in the Square.

Photos de Fun Home

ACTUALITE

Le film AVE CÉSAR !,la nouvelle comédie écrite et réalisée par Joel et Ethan Coen, quatre fois primés aux Oscars (No Country for Old Men, True Grit, Fargo), réunit Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Jonah Hill et Frances McDormand.

Se déroulant durant les dernières années de l'âge d'or d'Hollywood, AVE CÉSAR ! Suit les déboires d'un employé de studio chargé de résoudre toutes sortes de problèmes, au cours d'une journée particulièrement remplie.

Les frères Coen à travers un suspense troussé élégamment dans des couleurs à la Alfred Hitchcock nous plonge dans un studio de cinéma dans les années 50 et pastiche tous les genres de l'époque du film de cowboy à la comédie musicale.

Singin in the Train

Une comédie musicale du CREA d’Aulnay-sous-Boispour 60 jeunes interprètes

Les CRÉA’tures se produisent pour la première fois en Principauté avec leur nouveau spectacle « Singing in the Train », un voyage au pays de la comédie musicale concocté à partir d’extraits choisis de Oliver, Mary Poppins, Billy Elliot, Chicago... Ce spectacle est présenté dans le cadre d’un partenariat avec la cellule éducative des Ballets de Monte-Carlo, la Direction de l’Education Nationale Monégasque et l’Académie de Nice.

Distribution

Interprètes : chœurs de Scène et CRÉA’tures

Direction musicale : Didier Grojsman

Arrangements : Bruno Perbost – Adaptations françaises : Stéphane Laporte

Livret et mise en scène : Christian Eymery – Assistant : Olivier Berhault

Chorégraphie : Anne-Marie Gros

Grimaldi Forum De Monaco – Salle Des Princes

Tout public : jeudi 25 février 2016 à 20h

Scolaire : vendredi 26 février à 14h

Notre prochain Cabaret 42e rue

Enregistrement le jeudi 10 mars à 19h au studio 106 pour réserver

maisondelaradio.com

Nous serons en compagnie de la chanteuse américaine Liz Callaway de passage à Paris pour son concert AMERICAN DREAMS avec l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie sous la direction de David Charles Abell le Paris le 13 mars.

Pour l’accompagner à ce cabaret 42e rue, la pianiste Charlotte Gauthier.

La violoniste Marianne Rivière, présidente de l'Orchestre Pasdeloup sera aussi notre invitée pour nous parler de la passion de l'Orchestre à jouer le répertoire de la comédie musicale.

Programmation musicale

Extraitde She loves me, la comédie musicale de Jerry bock et Sheldon Harnick

Par Barbara Cook

Label : Masterworks Broadway

Musique de Cole Porter

So In Love par Julie Andrews

Label : Avid

Hunchback of Notre Dame

Musique Alan Menken, Paroles Stephen Schwartz

Patrick Page : The Bells Of Notre Dame

Hunchback Of Notre Dame Studio Cast Recording 2016 Ghostlight Records

Musique de Janine Tesori et paroles de Lisa Kron

Welcome To Our House On Maple Avenue par Judy Kuhn (Helen), Sydney Lucas (Small Alison), Beth Malone (Alison).

Label : PS CLASSICS

Musique de Janine Tesori et scénariste Lisa Kron

Changing My Major

Label : PS CLASSICS

Musique de Janine Tesori et scénariste Lisa Kron

Edges of The World par Michael Cerveris (Bruce).

Ring of Keys par Sydney Lucas (Small Alison) et Beth Malone (Alison).

Come To The Fun Home par Noah Hinsdale (John) et Sydney Lucas (Small Alison).

Helen’s Etude par Beth Malone (Alison) Joel Perez (Roy), Michael Cerveris (Bruce) et Sydney Lucas (Small Alison).

Days And Days par par Judy Kuhn (Helen).

Raincoat of Love par Joel Perez (Bobby Jeremy)

Flying Away Finale

Label : PS CLASSICS*

No dames chanson du Film Ave Cesar ! des frères Coen

