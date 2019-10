Fanny Beuré, spécialiste de la comédie musicale hollywoodienne, programme 42e rue

L’abondance, la vitesse et le mouvement, le corps qui bouge et émeut, et un humour distancié. Tel sont les ingrédients de ce que les américains nomment l’entertainment - en français l’amusement ou la distraction. Un concept au cœur du projet d’Hollywood dans les années 30 40 et 50 lorsque les grands studios américains offrent aux spectateurs des comédies musicales grandioses sur grand écran. Tel est le point de départ de l'érudit ouvrage de Fanny Beuré qui a étudié 58 films de l’age d’or de la comédie musicale de 42nd street en 1933 à Funny Face en 1957.

Fanny Beuré est Docteur en études cinématographiques et enseigne aux Universités de Paris Diderot, Nanterre et la Sorbonne

Ecoutez 42e rue et regardez les extraits de film choisis par Fanny Beuré dans l’émission :

Dick Powell : Dames, extrait du film "Dames" de Ray Enright et Busby Berkeley 1934

Judy Garland et Gene Kelly : For me and my gal extrait du film "For Me and My Gal" de Busby Berkeley (1942)

Meet in Saint Louis de Vincente Minnelli (1944)

Dig for dinner extrait de "Summer Stock" de Charles Walters (1950)

Fred Astaire and Cyd Charisse (doublée par Carol Richards) : Paris Loves Lovers extrait de "La belle de Moscou" de Rouben Mamouian (1957)

Betty Garrett and Frank Sinatra : It's Fate Baby, It's Fate extrait de “Take me out to the ball game” de Busby Berkeley (1949)

Doris Day : Put 'em in a Box extrait de "Romance on a high sea" de Michael Curtiz, Busby Berkeley (1948)

Howard Keel et Doris Day : I Can Do Without You extrait de "Calamity Jane" de David Butler (1953)

Eleanor Powell (double par Marjorie Lane) et The Foursome : Rap Tap on Wood extrait de "Born to dance" de Roy Del Ruth (1936)

On how to be lovely extrait de "Funny Face"

Love's Not A Game extrait de "Crazy Ex-Girlfriend"

That's entertainment! : Musique, danse et représentations dans la comédie musicale hollywoodienne classique

Auteur : Fanny Beuré

Editeur : PU Paris-Sorbon

Comédie musicale : Quand la guerre sera finiede Marie-Céline Lachaud

En 1942, entre le cabaret de la Rose Noire à Paris et la gare de Saint-Dizier, six personnages que rien ne destinait à se rencontrer se retrouvant mêlés au sabotage d’un train allemand. Lucille, une jeune secrétaire aux Chemins de Fer ; Fanfan, son frère, pétainiste ; Gilbert leur ami ; Nini sa maîtresse, chanteuse de cabaret ; Etienne, son fils mal aimé et Norah, un agent de Londres, vont se croiser, se déchirer, s’aimer et se trahir…

Compositeur Nicholas Skilbeck, mise en scène Patrick Alluin

Avec Mathilde Hennekinne, Sébastiao Saragamo, Baptiste Famery

A partir du 20 octobre 2019 au Théâtre Lepic, 1 avenue Junot Paris 18e

Prochain cabaret 42e rue : Funny Girl

Dimanche 3 novembre Au Carreau du Temple

Funny Girlen concert, en avant-première de la production du Théâtre Marigny !

Le théâtre Marigny présente pour la première fois en France la comédie musicale qui a fait de Barbra Streisand une star : Funny Girl, une œuvre de Jule Styne et Bob Merrill pour les chansons et Isobel Lennard pour le livret.

Funny Girl raconte la carrière de Fanny Brice, une comédienne à tempérament rendue célèbre par les Ziegfeld Follies et sa création en anglais de la chanson « Mon Homme » de Edith Piaf. La comédie musicale a été adaptée au cinéma en 1969 avec Barbra Streisand et Omar Sharif.

L’actrice américaine Christina Bianco et les acteurs principaux proposeront en avant-première de nombreux airs devenus célèbres de cette comédie musicale, dont « Don’t rain on my parade » et « People ».

Dick Powell : Dames

Extrait du film « Dames » de Ray Enright et Busby Berkeley en 1934

Musique : Harry Warren et Al Dubin

Judy Garland et Gene Kelly : For me and my gal

Extrait du Film : For Me and My Gal (1942) de Busby Berkeley

Musique : George W. Meyer

Paroles : Edgar Leslie et E. Ray Goetz

Judy Garland, Joan Carroll , Harry Davenport :Meet Me in St. Louis, Louis

Extrait de Meet me in Saint Louis, Vincente Minnelli (1944)

Musique: Kerry Mills

Paroles : Andrew B. Sterling

Gene Kelly, Silver Phil : Dig-Dig-Dig Dig For Your Dinner

Extrait de Summer Stock (la jolie fermière) 1950 de Charles Walters

Musique: Harry Warren - Paroles : Mack Gordon

Fred Astaire, Cyd Charisse (doublée par Carol Richards) : Paris Loves Lovers

Extrait de La belle de Moscou (1957) de Rouben Mamouian

Paroles et musique : Cole Porter

Betty Garrett, Frank Sinatra : It's Fate Baby, It's Fate

Extrait de Take me out to the ball game (1949) (match d’amour) de Busby Berkeley

Musique: Roger Edens – Paroles : Betty Comden et Adolph Green

Doris Day et le Page Cavanaugh Trio : Put 'em in a Box, Tie 'em with a Ribbon (and Throw 'em in the Deep Blue Sea)

Extrait de Romance on a high sea (1948) (Romance à Rio) de Michael Curtiz et Busby Berkeley

Musique : Jule Styne – Paroles : Sammy Cahn

Howard Keel, Doris Day : I Can Do Without You

Extrait de Calamity Jane (1953) (La blonde du Far-West) de David Butler

Musique : Sammy Fain – Paroles : Paul Francis Webster

Eleanor Powell (double par Marjorie Lane), The Foursome : Rap Tap on Wood

Extrait de Born to dance (1936) (L’amiral mène la danse) de Roy Del Ruth

Paroles et musique : Cole Porter