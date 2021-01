Fabienne Guyon programme 42e rue

Actrice, comédienne, danseuse, Fabienne Guyon est l’une des plus belles voix du théâtre musical en France.

Fabienne Guyon a travaillé avec les plus grands noms français de la comédie musicale : Michel Legrand , Jacques Demy , Claude-Michel Schönberg , Alain Marcel , mais aussi Laurent Pelly , Robert Hossein .

Elle a volé au-dessus de la scène du Casino de Paris dans le rôle de "Peter Pan", était sexy dans celui de Lois dans "Kiss Me Kate", ingénue en Geneviève dans les "Parapluies de Cherbourg", épleurée dans "Une chambre en ville" de Jacques Demy , et pétillante dans "Souingue", le spectacle de Laurent Pelly .

Révélée par Mireille dans son Petit Conservatoire, Fabienne Guyon a aussi joué à Londres dans "Ziegfeld" au Palladium à Londres en 1988.

Fabienne Guyon en 5 vidéos

"Une Chambre en ville" (Jacques Demy, 1982)

"Kiss Me Kate" (Opéra de Genève, 1992)

"La Petite Boutique des Horreurs" d'Alan Menken et Howard Ashman. Adaptation d'Alain Marcel. (2010)

"Souingue" avec Jacques Verzier, Gilles Vajou et Florence Pelly. Mis en scène par Laurent Pelly. Direction musicale : Thierry Boulanger (1996)

Le Pays inconnu, extrait de "Peter Pan". Dans « Cabaret 42e rue » en octobre dernier

Prochain Cabaret 42e rue : Comédies musicales, les premières créations 2021, dimanche 24 janvier en direct du Carreau du Temple, mais toujours sans public.

« Contre-temps » une pièce de Eric Chantelauze etSamuel Sené

Avec le Trio Opaline : Marion Rybaka, Marion Préïté (voix) accompagnées par Raphaël Bancou au piano

Spectacle musical d'après la vie de François Courdot. Comment un chef d’orchestre français d’opérette s’est-il retrouvé à New York, rêvant de composer pour Broadway ? C’est l’histoire sensationnelle de François Courdot (1919-1968), jusqu’à ce jour largement méconnu du grand public, et pourtant artiste incontournable à l’œuvre singulière et à la vie fantasque.

«Mars 2037» Comédie musicale spatiale de Nicolas Ducloux et Pierre Guillois

Avec les voix de Marie Oppert, Pierre Samuel, Elodie Pont, Quentin Moriot, Charlotte Marquardt, Jean-Michel Fournereau accompagnées au piano par Gabrielle Godart

Après une sélection forcenée, trois astronautes sont choisis pour la première expédition humaine vers la planète Mars. Ce voyage est le rêve de l’archi-milliardaire Pablo De Faïa, mais attention, c’est un aller simple.

Programmation musicale

Kiss Me Kate, enregistrement au Grand Théâtre de Genève 1992

Paroles et musique de Cole Porter, adaptation de Alain Marcel

Fabienne Guyon et Jacques Verzier : Fidèle je te le suis

Document privé 42e rue

Les parapluies de Cherbourg

Musique : Michel Legrand – Paroles : Jacques Demy

Daniel Beretta et Fabienne Guyon : Duo Guy et Madeleine

ACCORD

Les Demoiselles de Rochefort

Musique : Michel Legrand – Paroles : Jacques Demy

Camille Bertault : la femme coupée en morceaux

OKEY / Sony Music

Hair BOF

Musique : Galt MacDermot – Paroles : James Rado, Gerome Ragni

Cheryl Barnes : Easy to be hard

RCA

Starlight Express

Paroles et musique : Andrew Lloyd Webber

Gregory Porter : Light at the end of the tunnel

Polydor

Ziegfeld (Original London Cast)

Musique: Maurice Yvain - Paroles en anglais: Channing Pollack

Fabienne Guyon : My man

First Night Records

Claude Nougaro : Avec les anges

Universal

Les Misérables

Musique : Claude-Michel Schönberg – Paroles : Alain Boublil

Fabienne Guyon et Richard Dewitte : Le cœur au bonheur

Tréma

Une chambre en ville BOF

Musique : Michel Colombier - Paroles : Jacques Demy

Richard Berry (doublé par Jacques Revaux) et Fabienne Guyon : Violette amoureuse

Kritzerland

Le blues à 12/8

Paroles et musique : Anne et Claude Germain

Souingue : Fabienne Guyon, Florence Pelly, Gilles Vajou, Jacques Verzier

Meyer Productions

Voyages

Paroles et musique : Fabienne Guyon, Yves Martin

Fabienne Guyon : Je lis je lis je lis