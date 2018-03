Fabien Ruiz programme 42e rue

LA GRANDE AFFICHE

Fabien Ruiz est surtout connu pour être le coach et chorégraphe du film aux 5 oscar The Artist. C'est un instrumentiste qui utilise ses pieds, sa musicalité et son sens de l'improvisation pour faire des claquettes un moments tendu et enchanteur. Avec plus de 1800 représentations en France et à travers le monde (Allemagne, Angleterre, Autriche, Australie, Belgique, Emirats Arabes, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Israël, Italie, Japon, Maroc, Pays-Bas, Suisse, Tunisie, Tahiti, Turquie), Fabien RUIZ est un Claquettiste de renommée internationale, considéré comme un véritable percussionniste qui arrive à s'exprimer sur tous les styles de musiques

ACTUALITE DE FABIEN RUIZ

Conférence sur "LES CLAQUETTES ET LE JAZZ" animée par Fabien Ruiz

MJC de la Vallée, dans le cadre du "Forum des Savoirs"

05/04/2018 (18:30) à Chaville (92370)

"CLAQUETTES JAZZ" un spectacle de Fabien Ruiz

avec Fabien Ruiz (claquettes), Michel Van Der Esch (piano) et Olivier Rivaux (contrebasse).

06/04/2018 (20:30) à Tomblaine (54510)

20/04/2018 (21:00) à Le Mans (72100)

04/05/2018 (22:00) à Bondy (93140)

> Kurt Weill Story dans une mise en scène de Mirabelle Ordinaire

Par les artistes de l'Académie de l’Opéra national de Paris

Du 17 au 24 mars à 20h

Amphithéâtre Bastille

> Hairspray

Adaptation de la comédie musicale du même nom montée à Broadway en 2002 – elle-même adaptée du film de John Waters « Hairspray » (1988) – et de la version cinématographique d’Adam Shankman, sortie en 2007 avec John Travolta, Zac Efron et Michelle Pfeiffer, Hairspray est la première comédie musicale française adaptée du film culte de John Waters.

Mise en scène : Ned Grujic

Du 14 mars au 15 avril à 20hThéâtre des Folies Bergère32, rue Richer / 75009 - Paris

> Opéraporno

Texte et mise en scène de Pierre Guillois

Avec Jean-Paul Muel, Lara Neumann, Flannan Obé, François-Michel Van der Rest

Tout aurait pu si bien se passer. Week-end à la campagne, bel étang, modeste baraque de famille. Mais la grand-mère reste enfermée dans la voiture. Le père s’ampute un doigt au sécateur. On le met au frigo, le doigt. On le prend vite pour un nem un peu dur. Tout le monde s’enfile dans une joie scatologique enchantée. Et le porno sort du bois, le genre n’est plus honteux.

Du 20 mars au 22 avril à 21hThéâtre du Rond Point

RETROUVEZ 42e rue

PROCHAIN CABARET

42e rue dimanche 1er avril au studio 105 Avec les comédies musicales :

HAIRSPRAY est une comédie musicale basée sur le film éponyme (1988) de John Waters (Folies Bergère)

OPERAPORNO texte et mise en scène : Pierre Guillois, composition musicale et piano : Nicolas Ducloux (Théâtre du Rond Point)

