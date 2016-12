Eubie Blake, et le jazz entra à Broadway

•

En 1921, Blake et Sissle forment équipe avec Flournoy Miller et Aubrey Lyles pour créer une revue musicale noire. Ce sera Shuffle Along, qui ouvre sur la 63e Rue le 22 mai 1921 et compte parmi ses têtes d'affiche Florence Mills, Paul Robeson et Josephine Baker, dont ce sont les débuts. Le spectacle restera à New York plus d'un an et tournera à travers tout le pays, occupant des scènes (notamment dans le Sud) où jamais un Noir n'avait paru.

En 1981, à 98 ans, Eubie Blake jouant Charleston Rag and Memories of Yo

Comédie Française du 17 septembre au 30 octobre 2016

L'Interlope (cabaret)

Conception et mise en scène de Serge Bagdassarian

Découvrez dans la chronique "Demandez le programme" de Jean-Baptiste Urbain le nouveau spectacle "L'interlope (cabaret)" de la Comédie-Française Studio

Musiques originales, direction musicale et arrangements Benoît Urbain

Avec la troupe de la Comédie-Française

Véronique Vella, Michel Favory, Serge Bagdassarian, Benjamin Lavernhe

Et les musiciens Benoît Urbain, Thierry Boulanger, Olivier Moret

Théâtre National de Chaillot du 6 au 21 octobre 2016

[Volver ](http://www.gallotta-danse.com/http://www.olivia-ruiz.com/)deJean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Une tragi-comédie musicale ou un ballet enchanté ? Il y a un peu des deux dans ce projet au joli titre de Volver qui réunit le chorégraphe Jean-Claude Gallotta et la chanteuse Olivia Ruiz, les danseurs de l’un, les musiciens de l’autre. Un hymne à la liberté.

Conception : Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta assisté de Mathilde Altaraz

Texte de Claude-Henri Buffard et Olivia Ruiz

Avec Olivia Ruiz (chant, danse), Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guetissi, Georgia Ives, Fuxi Li, Lilou Niang, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand (danse), Vincent David, Martin Gamet, David Hadjadj, Frédéric Jean, Frank Marty (musiciens).

Folies Bergère du 30 septembre au 14 octobre

"Jersey Boys", Le Musical

"Jersey Boys", la Comédie Musicale qui a remporté de nombreux prix et qui a également été au box-office à Broadway et dans le West End de Londres arrive enfin à Paris!

"Jersey Boys", c'est un magnifique voyage musical qui regroupe les plus grands titres qui ont été d'immenses succès dans le monde entier pendant les années 50, 60 & 70!

Ce spectacle qui a commencé à Broadway en 2005 au Théâtre August Wilson de New-York y est toujours à l'affiche aujourd'hui depuis plus de 11 ans maintenant, et s'est également produit à Londres et Las Vegas et a gagné 54 prix prestigieux

Prochain "Cabaret 42e rue"

concert privé "l'Opéra de Quat'sous" mis en scène par Jean Lacornerie

Dimanche 30 octobre à 11h au studio 106

Opéra de quat'sous J.Lacornerie/ La Clef des Chantsavec les chanteurs :

Gilles Bugeaud : Tiger» Brown

Pauline Gardel : Polly Peachum

Vincent Heden : Mackie Messer

Nolwenn Korbell : Jenny

Amélie Munier : Lucy

Florence Pelly : Celia Peachum

Jacques Verzier : Jonathan Jeremiah Peachum

au piano : Stan CramerPour réserver : maisondelaradio.fr

Programmation musicale

Album : Judy Garland : classiques et inédits

Judy Garland : Memories of you

Référence : Frémeaux et Associés

Album : Jade

Jane Krakoswski : My handy man

Référence : DRG

Album : Sissle and Blake Sing Shuffle Along

Noble Sissle et Eubie Blake : Shuffle Along medley

Référence : Harbinger Record

Album : Memories of you

Eubie Blake : Charleston Rag

Référence : BIOGRAPH

Album : The eighty-six years of Eubie Blake (86ème anniversaire)

Noble Sissle et Eubie Blake : It's all your fault

Référence : CBS

Album : Sissie and Blake's Shuffle Along

Noble Sissle et Eubie Blake : Gee I'm glad i'm from Dixie

*Référence : NEW WORLD REC

Album : Shuffle Along Blackbirds

Louise Woods, Laurence Watson : Gypsy blues / Love will find a way

Référence : Sony

Album : Eubie the Musical

Lynnie Godfrey : I'm craving for that kind

Référence : WARNER BROSS

Album : Shuffle Along Blackbird

Louise Woods, Laurence Watson : I'm just wild about harry

Référence : Sony

Album : Eubie the Musical

ynnie Godfrey : Daddy Mel Johnson Jr : Dixie moon (the chocolate dandies)

Référence : WARNER BROSS

Album : The eighty-six years of Eubie Blake (86ème anniversaire)

Eubie Blake : Memories of you Référence : CBS

Cabaret interlope

Véronique Vella : je ne suis pas ce que l'on pense