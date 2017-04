Ella Fitzgerald et Broadway, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance

Actualité

FrenchKiss

Comédie musicale Américaine

Fleur Mino, soprano et Kevin Amos, pianiste

Fleur Mino est une des rares artistes aujourd'hui à interpréter un répertoire de comédie musicale américaine auquel elle apporte toute son élégance à la française, une French Touch tant appréciée par nos amis anglo-saxons.

Retrouvez Fleur Mino :

14 mai : Récital French Kiss, musique américaine à l’église Saint-Jean Baptiste / la Roche sur Foron

2 août : Festival d’opérette : Andalousie, operette de Francis Lopez / Lamalou-Les-Bains

6 août : Festival d’opérette : La Chauve Souris, operette de Johann Strauss / Lamalou-Les-Bains

Pour jouer

Nous écrire à partir de dimanche 23 avril cliquer sur CONTACTER-NOUS il vous suffit ensuite de laisser votre nom et surtout votre adresse

Jeu ouvert jusqu'à mercredi 26 avril minuit

Prochain cabaret 42ème rue à Musicora en direct

Le 30 avril à 11h de la Grande Halle de Paris de la Vilette

Avec les troupes :

Du " Fantôme de l'Opéra" avec Manon Taris et Bastien Jacquemart qui faisaient partie de la distribution prévue à Mogador, le directeur musical Dominique Trottein et l'adaptateur en français Nicolas Engel

"Next thing you know" comédie musicale contemporaine de Joshua Salzman, produite par American Musical Theater Live avec Miranda Crispin, Quentin Moriot, Marion Préïté, Vinicius Timmerman, chant ; Samuel Sené, piano ; Marianne Devos, violon ; Florimond dal Zotto, violoncelle ; Vladimir Medial, guitare

et Laetitia Ayrès accompagnée au piano par Jeyran Ghiaee

Programmation musicale

George and Ira Gershwin songbook

Paroles et musique : George et Ira Gershwin

Ella Fitzgerald : By Strauss

First lady of song

Ella Fitzgerald : I won't dance

Nothing was sweeter than The Boswell Sisters

The Boswell Sisters: The object of my affection

The complete Chick Webb & Ella Fitzgerald Decca sessions (1934-1941)

Ella Fitzgerald, Sammy Cahn, Saul Chaplin : If you ever should leave

Ella Fitzgerald : Can't help lovin' dat man

Early years of a genius 1944 1948

Extrait du film : Ride em Cowboy

A tisket a Tasket

Hot jazz

Ella Fitzgerald : Oh, lady, be good

The legendary Decca recordings

Ella Fitzgerald : Looking for a boy

George and Ira Gershwin songbook

Paroles et musique : George et Ira Gerrshwin

Ella Fitzgerald : Sam and Delilah

Porgy and bess

Paroles et musique : George et Ira Gerrshwin

Ella Fitzgerald : Buzzard song

Sings the Cole Porter song book

Ella Fitzgerald : Easy to love

First lady of song

Ella Fitzgerald : Bewitched, bothered and bewildered

The Harold Arlen Songbook

Ella Fitzgerald : Let's take a walk around the block

Mack the knife Ella in Berlin

Ella Fitzgerald : Mack the knife

French Kiss

Fleur Mino : Love nerver dies