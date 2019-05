Duke Ellington, un auteur de théatre musical engagé

Pour le 120e anniversaire de sa naissance, retour sur cette activité méconnue du roi du jazz

Bibliographie

Duke Ellington's Music for the Theatre, de John Franceschina (éditions McFarland)

Music is my mistress, mémoires inédits, par Duke Ellington (éditions Slatkine & cie)

Prochain cabaret 42e rue : Irving Berlin en concert

Dimanche 12 mai

A l'occasion du 30e anniversaire de la disparition du grand auteur compositeur de Broadway et la Tin Pan Alley, compositeur entre autres du titre "White Christmas" vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde et repris par des nombreux artistes, les artistes chanteurs de "Broadway Melody" proposent de larges extraits de leur spectacle autour de la carrière d'Irving Berlin.

Avec

Dalia Constantin (Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, La famille Adams), Lauren Van Kempen (The King and I au Châtelet, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon), Lexie Kendrick,Maxime de Toledo (Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse), Scott Emerson (Sweeney Todd, Sunday in the Park with George au Théâtre du Châtelet).

Caroline Emmet, petite fille de Irving Berlin.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Réservation en ligne sur maisondelaradio.fr

Actualité

Série :

Fosse / Verdon : une nouvelle série biographique sur la vie de ce couple mythique Bob Fosse et Gwen Verdon. A découvrir sur Canal +

Plus d'information : https://www.mycanal.fr/articles/series/fosse-verdon-qui-etaient-bob-fosse-et-sa-muse-gwen-verdon

Projet participatif :

BROADWAY FRENCH, association qui traduit des chansons de comédie musicale américaine en français à Rennes depuis septembre 2018, lance un clip participatif : #OnSeraLà project.

Il s'agit de se filmer avec son téléphone et d'envoyer la vidéo.

Plus d'information : https://drive.google.com/open?id=1UF9GpYO7q51DSQzJqk5ZrU3SRQJfWqJ5

Audition :

l'Académie Américaine de Musique et de Théâtre à Hollywood organise des auditions de stage pour les bourses au Cours Florent du 13 au 15 mai.

Plus d'information : http://www.amda.edu/audition

Programmation musicale

The Cotton Club parade 1938

Musique : Duke Ellington

Scrounch : Ivie Anderson et Duke Ellington et son orchestre

The Cotton Club parade 1993

Musique : Duke Ellington

Stormy Weather : Ivie Anderson et Duke Ellington et son orchestre

Chocolate Kiddies 1925

Musique : Duke Ellington

Jig-Wwalk : Jean Wiener et Clément Doucet

Cotton Club Show 1927

Musique : Duke Ellington

Black and tan Fantasy : Duke Ellington et son orchestra

Jump for joy 1941

Musique : Duke Ellington

Jump for joy : Duke Ellington

Sophisticated ladies

Paroles et musique : Duke Ellington

Bli Blip (Jump for joy 1941) : Terri Klausner, P. J. Benjamin

Musique : Duke Ellington

I've got it bad and that ain't good : Ella Fitzgerald

Duke Ellington & His Orchestra

Jump for Joy 1941

Musique : Duke Ellington

Bugle breaks : Duke Ellington

HMS Times Square 1943

Musique : Duke Ellington

A woman and a man : Edges-Baker, Duke Ellington

Beggar's holiday Musique : Duke Ellington

Take love easy : Dolores Parker

The beggar's holiday

Musique : Duke Ellington

I've got me : Alfred Drake

On the wrong side of the railroad tracks

Be my guest Musique : Duke Ellington

Night Time : Duke Ellington

Sophisticated ladies

Musique : Duke Ellington

Satin doll / Just squeeze me : P. J. Benjamin

Satin Doll

Musique : Duke Ellington

Once upon a dream : Dolores Parker, Duke Ellington

A drum is a woman Musique : Duke Ellington

A drum is a woman : Ellington Duke & his Orchestra

Musique : Duke Ellington

What color is virtue : Duke Ellington

Black and Blue

Musique : Duke Ellington

Black and tan fantasy : Ruth Brown, Linda Hopkins, Carrie Smith

