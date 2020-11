Drôles de dames : Marie Oppert et Emma Kate Nelson en concert

Réunies sur la scène de Marigny il y a 2 ans dans les rôles respectifs de Peau d’âne et de la Fée des Lilas dans l’adaptation de J.Demy et M.Legrand, Marie Oppert interprète plusieurs titres de son 1er album « Enchantée » et Emma-Kate Nelson lève le voile claquettes aux pieds sur son futur spectacle

Après avoir incarné Peau d’âne à Marigny, Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg au Châtelet, et l’une des filles de la famille Van Trap dans The Sound of Music au Châtelet, Marie Oppert propose son tout premier album « Enchantée » où elle reprend des titres de la chanson française et de la comédie musicale américaine. Elle offre en direct plusieurs titres de cet album en compagnie d’un trio de jazz.

En direct du Carreau du Temple.

En raison du confinement, cette émission est réalisée sans présence du public.

programmation musicale

Marie Oppert (voix)

Christophe Fossemalle (piano)

Fréréric Leibert (contrebasse)

Thierry Chauvert-Peillex (batterie)

Over the rainbow (Le magicien d'Oz)

Musique : Harold Arlen – Paroles : E.Y. Harburg

Album "Enchantée" : Impossible It’s possible (Cinderella)(Rodgers/Hammerstein)

Marie Oppert et Natalie Dessay

Label : Warner

The Moon and I (Yentl)

Musique : Michel Legrand – Paroles : Alan Bergman, Marilyn Bergman

Les enfants écoutent (Into the woods)

Paroles et musique : Stephen Sondheim, adaptation française Sinan Bertrand

Y a d'la joie

Paroles et musique : Charles Trénet

Emma Kate Wilson (voix)

Charlotte Gauthier (piano)

Extrait de « 42e rue fait son show » :

Emma Kate Nelson : « What’s wrong with me » Singin’ in the rain

(Nacio Herb Brown/Arthur Freed)

I love a piano

Paroles et musique : Irving Berlin

Stormy Weather

Musique : Harold Arlen - Paroles : Ted Koehler

Star Medley : you are my lucky star (Singin’ in the rain, musique ; Nacio Herb Brown/ paroles : Arthur Freed) I only have eyes for you (musique : Harry Warren - paroles Al Dubin)

Blue Skies

Paroles et musique : Irving Berlin

Quelques vidéos de Marie Oppert et Emma Kate Nelson sur la 42e rue

Marie Oppert incarnait « Peau d’âne » au Théâtre Marigny (42e rue fait son show)

Marie Oppert était Geneviève dans « Les Parapluies de Cherbourg » adapté sur scène au Théâtre du Châtelet

Emma Kate Nelson incarnait Lina Lamont dans « Singin’ in the rain » au Théâtre du Châtelet (42e rue fait son show)

Emma Kate Nelson la Fée des Lilas de « Peau d’âne » au Théâtre Marigny (42e rue fait son show)

Actualité de Marie Oppert

Le premier album de Marie Oppert « Enchantée »

, © Warner

En concert le 09 février 2021 au Bal Blomet à Paris

le 09 février 2021 au à Paris Marie Oppert à l’affiche de « Mars 2037 » de Pierre Guillois et Nicolas Ducloux, prochainement sur scène

Quatre êtres humains, un robot et une poule sont en route vers Mars pour en devenir les premiers colons. Le vaisseau s’éloigne de la Terre et s’enfonce dans l’infini. L’équipage s’affranchit peu à peu des lois terrestres, fait fi des ordres qui lui sont envoyés et vogue vers la planète rouge dans une exultation inattendue. Sur ce petit vaisseau c’est déjà un monde nouveau qui naît

Actualité de Emma-Kate Nelson

Emma-Kate Nelson à l’affiche de « I love the piano » le 12 décembre à la Comédie Nation à Paris

