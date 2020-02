Les Fantastiques en concert avec James Bond

Cabaret 42e rue avec la troupe de « The Fantasticks » une comédie musicale de petit format qui s’est joué plus de 42 ans d’affilée et les 2 artistes du concert « James Bond Symphonique ».

C’est un peu La Cantatrice Chauve de New York : une comédie musicale de petit format qui s’est joué plus de 42 ans d’affilée, « The Fantasticks » d’après Edmond Rostand. Nous recevons la troupe de cette nouvelle production française créé en juin dernier. Et aussi, deux pointures de la comédie musicale Prisca Demarez et Damien Sargue avant leur concert « James Bond Symphonique ».

A 13h au Carreau du Temple

« Les Fantastiques » (« Try to remember »), l’adaptation française par le directeur musical David Levi de la comédie musicale « The Fantasticks » qui s’est jouée durant plus de 40 ans off Broadway. Avec Megan Bonsard, Rémi Palazy, Isabelle Ferron, Barbara Scaff et Juan Carlos Echeverry, au piano David Levi et à la harpe Caroline Charnassé.

, © Ch.lartige

Et en amont de leur concert « Bond Symphonique » au Grand Rex à Paris des 14 et 15 février les comédiens Prisca Demarez (la voix française de la mère de Elsa dans la Reine des Neiges 2) et Damien Sargue, au piano Samuel Sené.

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr . (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Prochain Cabaret 42e rue : South Pacific de Richard Rodgers et d'Oscar Hammerstein

Dimanche 1er mars à 13h au Carreau du Temple

, © Décors Luc Londiveau

En 1949, les rois de l’âge d’or de Broadway, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, créent avant La Mélodie du Bonheur, Le Roi et Moi et après Carousel, une comédie musicale sociale et romantique qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Des soldats américains, des infirmières sur un atoll du Pacifique confrontés à la guerre contre le Japon entre autres, mais aussi qui découvrent la culture polynésienne avec plus ou moins d’ouverture d’esprit. « South Pacific » est célèbre surtout pour sa chanson « An enchantedevening » et pour la scène où une infirmière américaine prend sa douche sur scène en enchaînant une chanson d’amour et une chanson de rupture.

Elle est présentée pour la première fois en France du 27 au 31 mars prochain à l’Opéra de Toulon sous la direction musicale de Larry Blank et dans une mise en scène de Olivier Bénézech (Wonderful Town, Follies, Sweeney Todd).

Nous recevrons en avant-première les acteurs principaux en concert : Emma Williams, Jasmine Roy et Maxime de Toledo accompagnés par le pianiste Daniel Glet.