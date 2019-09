Avec Danny Elfman, le compositeur de "L'Etrange Noël de Monsieur Jack"

, © Getty

Danny Elfman en cinq vidéos :

Extrait de Forbidden Zone, la première bande originale de film de Danny Elfman et déjà Cab Calloway

The mysticknights of OingoBoingo , déjà du cirque à la Grand Magic Circus : des musiques de Danny Elfman

Augustus Gloop de Charlie et la chocolaterie

Les Noces Funèbres

Concerto pour violon de Danny Elfman, making of

Concerts :Week end Danny Elfman à la Philharmonie de Paris

Outre Batman ou Alice au pays des merveilles, cette « carte blanche » offerte au musicien fétiche de Tim Burton est aussi l’occasion de rencontrer Danny Elfman en personne et de découvrir son œuvre au-delà de ses musiques de film.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre - Philharmonie de Paris

Comédie musicale :La cage aux folles à l’Opéra de Nice

Créée à Broadway en 1983, le livret de cette comédie musicale en deux actes, signé Harvey Fierstien, est directement inspiré de la pièce de théâtre culte écrite par Jean Poiret dix ans auparavant et qui triompha 1800 fois avant d’être portée au cinéma, avec le succès que l’on sait, en 1978.

Par l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction musicale de Bruno Membrey

Avec : Fabrice Todaro, Rémi Cotta, Julien Salvia, Marlène Connan, François Langlois, Patricia Vanacker, Alvaro Ruault

Samedi 21 septembre (à 20h) et le dimanche 22 (à 15h) - Opéra de Nice

Prochain Cabaret 42e rue : "Un violon sur le toit" par Barrie Kosky en concert

Dimanche 6 octobre au Carreau du Temple

, © visuel Ken Tannenbaum

L'Opéra National du Rhin de Strasbourg propose cette saison à partir du 6 décembre pour la première fois "Un violon sur le toit" en version française dans une mise en scène contemporaine du metteur en scène australien de théâtre et d'opéra Barrie Kosky. La troupe offrira en avant-première de larges extraits de cette production.

Avec les chanteur : Alexandre Faitrouni, Olivier Breitman, Marie Oppert, Neima Naouri, Sinan Bertrand, Anaïs Yvoz, Jasmine Roy

Au piano : Frédéric Calendreau

Réservation sur Maison de la Radio

Programmation musicale

Jack's lament

Extrait Etrange Noel de Mr. Jack

Musique : Danny Elfman

Avec Danny Elfman

After midnight

Extrait de Chicago

Musique : John Kander - Paroles : Fred Ebb

Avec Danny Elfman

Squeezit the moocher

Extrait de Forbidden zone

Musique : Danny Elfman

Avec : Oingo Boingo

Oogie boogie's song

Extrait Etrange Noel de Mr. Jack

Musique : Danny Elfman

Avec Ken Page

Black and tan fantasy

Extrait de Black and tan fantasy 1927

Musique : Duke Ellington

Avec Duke Ellington et le His Orchestra

It's a scandal ! it's a outrage !

Extrait de Oklahoma !

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein II

Avec Peter Polycarpon

Barbara song

Extrait de L'opéra de quat' sous

Musique : Kurt Weill - Paroles : Bertold Brecht

Avec : Lotte Lenya

Sally's song

Extrait Etrange Noel de Mr. Jack

Musique : Danny Elfman

Avec Catherine O’Hara

What’s this

Extrait Etrange Noel de Mr. Jack

Maquette réalisée en studio par Danny Elfman

Augustus gloop

Extrait de Charlie et la chocolaterie

Musique : Danny Elfman

Choli ke peeche

Extrait de Khal nayak

Musique : Laxmikant Pyarelal – Paroles : Anand Bakshi

Avec Aka Yagnik, Ila Arun

The wedding song

Extrait de Corpse Bride

Musique : Danny Elfman