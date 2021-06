D'où l'on vient, le nouveau film musical

"D'où l'on vient" est l’adaptation de In the Heights, la première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, la coqueluche de Broadway, auteur, compositeur et acteur de « Hamilton ».

Le film musical inspiré de West Side Story et de classiques du cinéma musical se déroule dans le quartier latino de Washington Heights, sur la 181e rue, le quartier où a grandi Lin-Manuel Miranda.

Le film sort mercredi 23 juin

Invités

Lin-Manuel Miranda , auteur compositeur de « In the Heights » et acteur de « D’où l'on vient »

, auteur compositeur de « » et acteur de « » Jon M Chu , réalisateur de « D’où l'on vient »

, réalisateur de « D’où l'on vient » Christopher Scott, chorégraphe de « D’où l'on vient »

Vidéos

Retrouvez l’interview de Laurent Valière avec Lin-Manuel Miranda et la co-autrice Quiara Alegria Hudes

Voici les 8 premières minutes du film

