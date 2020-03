Crazy "Girl Crazy" de George Gershwin

Gros plan sur cette comédie musicale composée par George Gershwin en 1930, dont sont issus des standards comme Embraceable you et I got Rhythm, et remis au gout du jour par la soprano Barbara Hannigan dans son album « Crazy Girl Crazy ».

Ethel Merman devient vedette du jour au lendemain grace à son interprétation de "I got rhythm" en 1931 dans "Girl Crazy", © Getty