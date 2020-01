Concert : The Warner Brothers Story.

Durant l’âge d’or d’Hollywood, les cinq grands studios disposaient chacun d’un département musical imposant : il y avait non seulement un orchestre à demeure, mais des compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs, copistes, bibliothécaires, tous sous la direction d’un directeur musical qui conservait pour lui l’oscar si jamais une musique et un compositeur étaient couronnés pour un film.

L’orchestre de la Warner avait la réputation d’être le plus versatile de ces orchestres. Il pouvait enregistrer aussi bien les musiques néo-classiques d’un Max Steiner, qui composa 300 bandes originales de film, que les musiques jazzy des grandes comédies musicales. André Prévin, qui orchestra la musique de My Fair Lady, avait l’habitude de dire que le mot d’ordre à la Warner était « je voudrais que l’orchestre sonne comme... » et derrière, on ajoutait le nom qu’on voulait : Ravel, Strauss, Tchaïkovski, Count Basie ou un orchestre de Broadway.

La Warner n’est pas le studio le plus prolifique en matière de comédie musicale. Certes il produit la première au cinéma en 1929, qui est aussi le premier film de l’ère du cinéma sonore : Le Chanteur de jazz en 1929. Mais la production reste limitée. Il y a les superproductions où le chorégraphe Busby Berkeley laisse libre cours à sa démesure, dans des scénarios souvent réalistes. C’est le cas de 42nd street. Mais ensuite, le genre sera surtout exploité par la RKO avec les films de Fred Astaire, la Fox avec Jeannette Mac Donald et Shirley Temple et surtout la Metro Goldwyn Mayer et son firmament de stars.

Durant une heure, nous allons nous promener dans l’histoire des comédies musicales du studio créé par Harry, Albert, Sam et Jack Warner.

Un concert donné lors des BBC Proms au Royal Albert Hall de Londres le 9 août dernier avec

Mikaela Bennett soprano

Louise Dearman soprano

Kate Lindsey mezzo-soprano

Matt Ford baryton

Maida Vale Singers

Christopher Dee chef de choeur

John Wilson Orchestra

John Wilson chef d'rochestre

Prochain Cabaret 42e rue : The pajama Game

Dimanche 26 janvier 2020 au Carreau du Temple

Nous recevrons la troupe d’une comédie musicale inédite en France qui vient de se jouer au théâtre de la Croix Rousse à Lyon et maintenant en tourner en France : the pajama Game. Un classique de Broadway des années 50 qui parle d’une grève dans une usine de confection.

Avec les artistes : Dalia Constantin, Vincent Heden, Mathilde Lemonnier, Marie Glorieux, Marianne Devos, Cloé Horry, Zacharrie Saal et Amélie Munier

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr. (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

