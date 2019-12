Concert : Le magicien d’Oz a 80 ans

Durant ce concert, nous explorerons à la fois les chansons composées pour le film par le compositeur Harold Arlen et le parolier Yip Harburg créées par Judy Garland, Bert Lahr et Ray Bolger, mais aussi ses adaptations variées comme The Wiz avec Diana Ross dans le rôle de Dorothée.

Un concert dirigé par Larry Blank à la tête du BBC Concert Orchestre, avec les Capital Voices et les chanteurs Rebecca Trehearn (Laurence Olivier Award), Sharon D. Clarke (récemment vue dans Caroline or Change), Joe Stilgoe dans le rôle de l’épouvantail, Hadley Fraser dans le rôle de l’homme en fer et Trevor Dion Nicholas dans le rôle du lion peureux.

Ce concert s’est déroulé le 22 mars 2019 au Hackney Empire de Londres.

Programmation musicale

Harold Arlen (musique) / E.Y. Harburg (livret)

Wizard Of Oz Entr’acte / You’re Out Of The Woods

Capital Voices (chœur)

Harold Arlen (musique) / E.Y. Harburg (livret)

Somewhere Over The Rainbow

Rebecca Trehearn, voix

Herbert Stothart

Cyclone

Harold Arlen (musique) / E.Y. Harburg (livret)

Follow the Yellow Brick Road / We're Off to See the Wizard

Rebecca Trehearn, Joe Stilgoe, Trevor Dion Nicholas, voix

Capital Voices (chœur)

Charlie Smalls

Easy On Down The Road

Sharon D. Clarke, voix

Ray Henderson

Button Up YourOvercoat

Hadley Fraser, voix

Richard Rodgers (musique) / Lorenz Hart (livret)

There’s a Small Hotel

Joe Stilgoe, voix

Ray Henderson

You’re the Cream in my Coffee

Trevor Dion Nicholas, voix

Harold Arlen(musique) / E.Y. Harburg (livret)

If Only I Had A Brain / Heart / Nerve

Joe Stilgoe, Trevor Dion Nicholas, Hadley Fraser, voix

Harold Arlen(musique) / E.Y. Harburg (livret)

The Jitterbug

Rebecca Trehearn, Joe Stilgoe, Trevor Dion Nicholas, Hadley Fraser, voix

Harold Arlen(musique) / E.Y. Harburg (livret)

Ding Dong The Witch Is Dead

Rebecca Trehearn, voix

Harold Arlen(musique) / E.Y. Harburg (livret)

The Merry Old Land of Oz

Rebecca Trehearn, Joe Stilgoe, Trevor Dion Nicholas, Hadley Fraser, voix

Capital Voices (chœur)

Charlie Smalls

Don't NobodyBring Me No Bad News

Sharon D. Clarke, voix

Capital Voices (chœur)

Stephen Schwartz

The Wizard and I

Rebecca Tregearn, voix

Harold Arlen(musique) / E.Y. Harburg (livret)

Over the Rainbow (extrait de la B.O. du Magicien d'Oz)

Judy Garland