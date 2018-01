Concert " Harry Warren "

Concert donné le 11 juillet 2017 lors du “Friday Night is Music Night” à Londres

Par le BBC concert Orchestra dirigé par Larry Blank

Les chanteurs Alison Jiear et Rebecca Trehearn

Programme

42nd street

Remanber My Forgotten Man (Harry Warren, Al Dublin)

You’re Getting To Be Habit With Me (Harry Warren, Al Dublin)

Medley : Michael Feinstein : A Quarter To Nine…

Medley Busby Berkeley (Instrumental)

We’re In The Money (Harry Warren, Al Dublin)

At Last (Harry Warren, Mack Gordon)

Chattanooga Choo Choo (Harry Warren, Mack Gordon)

On The Atchinson Topeka And The Santa Fee (Harry Warren, Mercer)

Friendly Star (Harry Warren, Mack Gordon)

September In The Rain (Harry Warren, Al Dublin)

Lullaby Of Broadway (Harry Warren, Al Dublin)

Réécoutez, Regardez

le concert "Noël à Broadway" imaginé par Laurent Valière, présenté par Saskia de Ville et Laurent Valière vendredi 22 décembre au Grand Auditorium de Radio France avec Deborah Myers, Cassidy Janson, Nathan Gunn. Mikko Franck dirige l'Orchestre philharmonique, le Choeur et la Maîtrise de Radio France dans un florilège d'extraits de comédies musicales de Leonard Bernstein (Candide, Peter Pan), Richard Rodgers (Cinderella), Stephen Sondheim (Into the Woods), Danny Elfman (Nightmare before Christmas)...

PROCHAIN CABARET 42e rue : Les parapluies de Cherbourg

Une production du PBA de Charleroi et Ars Lyrica

Avec le Candide Orchestra (19 musiciens) dirigé par Patrick Leterme et la troupe au complet de la nouvelle production des "Parapluies de Cherbourg" d'après le film de Jacques Demy avec parmi les rôles principaux Camille Nicolas (Geneviève) et Gaetan Borg (Guy), Jasmine Roy (Madame Emery), Grégory Benchenafi (Roland Cassard) et Pati Helen Kent (Tante Elise).

Cette nouvelle production a été créée au Palais des Beaux Arts de Charleroi (Belgique) en présence de Michel Legrand par la compagnie Ars Lyrica sera en tournée en France et en Belgique.

Ils interpréteront de nombreux extraits de la partition.

Avec aussi Emmanuel Dell'erba, metteur en scène.

Enregistrement le samedi 13 janvier à 11h au studio 105 / Réservation indispensable sur maisondelaradio.com

RETROUVEZ 42e rue

